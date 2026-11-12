Presidente de Conmebol cobró US$ 3,5 millones del Grupo Vázquez

Entre el 24 de diciembre de 2025 y el 20 de agosto de 2026, el presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), Alejandro Domínguez, recibió en su cuenta personal N° (...)1992 siete transferencias de Ueno Bank (en proceso de resolución) por unos US$ 3.500.000. Los pagos provenientes de la cuenta corporativa N° (...)1005 del Grupo Vázquez (presidido por el imputado Federico Miguel Vázquez) figuran como “anticipo de comisiones futuras devengadas surgidas de las circunstancias descriptas en el contrato del 28 de octubre de 2025”.

La serie de documentos y correos internos entregados a nuestro diario por funcionarios de Ueno Bank delata que los desembolsos ocurrieron luego de que Ueno Bank anunciara el ingreso del OTP Bank, entidad bancaria de Hungría, como accionista. La participación de OTP se dividió en dos aportes: primero de US$ 30 millones, a finales del año pasado, y luego de US$ 17 millones, en junio de este año, es decir, 47 millones de dólares, según las publicaciones oficiales de Ueno.

La comisión por este negocio se habría establecido en 7,5% sobre ese monto, en resumen: US$ 3,5 millones.

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Pagos aprobados por “MV”

Todos los pagos entre Alejandro Domínguez y el Grupo Vázquez se tramitaron en Ueno Bank. El primero se realizó en víspera de Navidad, el 24 de diciembre de 2025, por US$ 725.000, según el comprobante.

El siguiente pago tuvo lugar el 12 de marzo de este año, por US$ 1.525.000, a la cuenta personal N° (...)1992 de Domínguez en Ueno Bank, de acuerdo con el comprobante N° 1595559039. Un correo remitido en esa misma fecha señala textualmente: “Favor proceder con el pago de comisiones según el acuerdo aprobado por MV (Miguel Vázquez)” (sic).

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Dos meses después, llegaron otros dos pagos con un día de diferencia: el 20 y el 21 de mayo. Fueron por US$ 286.000 y US$ 181.000, respectivamente, transferidos a la misma cuenta personal N° (...)1992 de Alejandro Domínguez, según los comprobantes números 8369908 y 8805981.

Alarma y recibos comunes

Los tres desembolsos de este año habrían levantado alertas de reportes ante la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), lo cual obligó al analista de cumplimiento de Ueno Bank a solicitar documentos. “Por este medio, solicito su apoyo para obtener los documentos de respaldo (...) en relación con las siguientes transferencias enviadas por el Grupo Vázquez SAE” (sic), escribió el empleado bancario en un correo interno al cual accedió nuestro diario y que ya está en manos de la Fiscalía.

Como respuesta a ese pedido aparecieron tres recibos sin numeración alguna firmados por Alejandro Domínguez, en los cuales declaró que recibió las transferencias “en concepto de anticipo de comisiones futuras devengadas surgidas de las circunstancias descriptas (en) el contrato de fecha 28 de octubre de 2025” (sic).

Agregó: “El presente recibo cumple y libera al GRUPO VAZQUEZ SAE, y por el monto del anticipo, de tales obligaciones futuras” (sic).

Pagos ocurrieron en medio de informes del BCP

Mientras el Banco Central del Paraguay (BCP) ya conocía los préstamos entre empresas vinculadas y otras irregularidades relacionadas con Ueno Bank y el Grupo Vázquez, el presidente de la Conmebol sumó otra transferencia a su cuenta personal N° (...)1992 por US$ 118.000, efectuado el 21 de julio, según el comprobante.

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El 4 y el 20 de agosto de 2026, el Grupo Vázquez SAE volvió a realizar transferencias a través de Ueno Bank al titular del fútbol sudamericano a su cuenta personal N° (...)1992 por US$ 538.000 y 151.000 dólares, respectivamente. La cuenta de origen, como en las demás ocasiones, era la corporativa del Grupo Vázquez número (...)1005.

La banca matriz decretó la resolución de Ueno Bank el 2 de noviembre pasado. Más de 14 millones de la Conmebol quedaron atrapados, según informe de la agencia EFE, mientras sugestivamente Domínguez recibía transferencias del Grupo Vázquez en su cuenta personal.

Sin respuesta

Nuestro diario buscó insistentemente ayer al presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez. Sin embargo, pese a las llamadas y los mensajes enviados tanto a Domínguez como al encargado de prensa de la Conmebol, Ariel Ramírez, no hubo respuesta. Por la importancia, relevancia pública y consecuencia socioeconómica de los hechos relacionados a Ueno Bank y el Grupo Vázquez estamos predispuestos a escuchar su versión sobre esos cobros de “anticipo de comisiones futuras” y su gestión para la llegada del banco europeo a Ueno Bank, actualmente en proceso de resolución.

Socios en firma con lujoso avión

A un año de la asunción de Santiago Peña, el 30 de octubre de 2024, el Grupo Vázquez realizó un pagó de US$ 750.000 al titular de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), Alejandro Domínguez, por la mitad de la empresa aérea JET PAR LLC.

La firma, que hasta ese entonces figuraba exclusivamente a nombre de Domínguez, a su vez, aparecía como única dueña de un lujoso avión tipo jet Cessna Citation III, con matrícula N901RH, fabricado en el año 1987.

La compra fue aprobada un día antes, por unanimidad, por el directorio de Grupo Vázquez SAE, presidido por Miguel Vázquez, según el acta N° 302.

El pago, según el comprobante N° 303733039, se hizo desde cuentas registradas dentro del mismo Ueno Bank, actualmente intervenido por la Justicia y el Banco Central del Paraguay.

El asiento contable interno generado en diciembre de 2025 registra que el débito para el pago comprometido se hizo desde una caja de ahorro en dólares y “a favor de Alejandro Domínguez”.

Desde entonces, el Grupo Vázquez incluyó la participación en sus balances como “Inversiones en JET PAR LLC”.

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A diciembre de 2024, el informe reportado consignó en G. 5.859 millones y a setiembre de 2025 en G. 5.214 millones, el equivalente a los US$ 750.000 pagados. Tres meses después, el balance anual redujo a G. 3.237 millones.

Detalles de la operativa

En los registros de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA), el avión no figura a nombre de JET PAR LLC ni de sus socios.

Desde diciembre de 2010 está inscripto a nombre de Bank of Utah como fiduciario, una figura que permite mantener en reserva la identidad del verdadero propietario. A pesar de tal intento, publicaciones en medios ya daban cuenta del vínculo directo del avión con Domínguez.

El 9 de febrero de 2022, varias cuentas en redes sociales indicaban que el avión fue utilizado para traer al país a Marcelo Moreno Martins, futbolista que se incorporaba al Club Cerro Porteño.

En enero pasado, el periodista uruguayo Eduardo Prevé decía en X “Alejandro Domínguez, presidente de Conmebol, envió el avión de la Organización Sudamericana de Fútbol a Montevideo”, para los festejos por los 10 años de su gestión en la institución.

La Administración Nacional de Aviación Civil de Argentina (ANAC) registra 108 movimientos de JET PAR LLC entre 2019 y agosto de 2026, en su mayoría vuelos entre Asunción y Buenos Aires.

Flota incautada

Según registros, el N901RH salió de Asunción el 31 de octubre con destino a Aruba y regresó en la madrugada del 4 de noviembre, el mismo día en que la Fiscalía imputó a Federico Miguel Vázquez y a otras 26 personas en el caso Ueno Bank.

Curiosamente, en los allanamientos del 5 y el 6 de noviembre pasado, encabezados por la fiscala Ruth Karina Benítez, fueron incautados otros dos lujosos aviones atribuidos a Miguel Vázquez y su esquema empresarial.

El más valioso era el King Air 300, identificado con la matrícula ZP-DSA. Además, el Ministerio Público también incautó un avión Beechcraft B55 de 1979, con matrícula ZP-TLG e inscripto a nombre de Grupo Vázquez SAE.

Según lo comunicado, ambos quedarán bajo custodia de la Senabico, sin embargo y hasta la fecha, no se informó que el N901RH haya sido incautado.