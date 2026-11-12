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Clima
12 de noviembre de 2026 - 05:24

Clima en Paraguay: ¿Dónde habrá lluvias y tormentas este jueves?

Se esperan lluvias intensas con tormentas eléctricas en el sur de Boquerón. Archivo.
Fernando Romero, ABC Color

Las condiciones del tiempo se presentan inestables hoy en Paraguay, con probabilidad de lluvias en varias zonas y alerta de posibles “fenómenos de tiempo severo” en tres departamentos.

Por ABC Color
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En su pronóstico de este jueves, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada cálida a calurosa con cielos mayormente nublados, vientos variables, lluvias dispersas y ocasionales tormentas eléctricas en la mayor parte del territorio paraguayo, incluyendo a Asunción.

Desde poco antes de las 4:00 de hoy está vigente una alerta meteorológica que avisa de posibles “fenómenos de tiempo severo” - lluvias y tormentas eléctricas “moderadas a fuertes”, y la “ocasional caída de granizos” - en tres departamentos: Concepción, San Pedro y el sur y este de Presidente Hayes.

Se espera que las precipitaciones y tormentas continúen durante los próximos días: mañana principalmente en el norte y este del país, y el sábado de nuevo en la mayor parte del territorio nacional.

La temperatura va en aumento

La temperatura sigue aumentando y hoy se esperan máximas de 34 grados centígrados en Asunción, 32 en Ciudad del Este, 33 en Encarnación y hasta 39 en el Chaco, con mínimas entre 21 y 26 grados.

CiudadTemperatura mínima del juevesTemperatura máxima del jueves

Concepción

24 °C

35 °C

San Pedro

24 °C

35 °C

Caacupé

25 °C

32 °C

Villarrica

24 °C

32 °C

Coronel Oviedo

23° C

32 °C

Caazapá

22 °C

32 °C

Encarnación

21 °C

33 °C

San Juan Bautista

23 °C

34 °C

Paraguarí

24 °C

32 °C

Ciudad del Este

23 °C

32 °C

Asunción

25 °C

34 °C

Pilar

24 °C

35 °C

Pedro Juan Caballero

23 °C

32 °C

Salto del Guairá

22 °C

31 ºC

Pozo Colorado

24 °C

35 °C

Fuerte Olimpo

24 °C

35 °C

Mariscal Estigarribia

26 °C

39 °C

Los índices seguirían subiendo en los próximos días, con máximas de 37 grados en la capital el viernes y el sábado.

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