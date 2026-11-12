Clima en Paraguay: ¿Dónde habrá lluvias y tormentas este jueves?

En su pronóstico de este jueves, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada cálida a calurosa con cielos mayormente nublados, vientos variables, lluvias dispersas y ocasionales tormentas eléctricas en la mayor parte del territorio paraguayo, incluyendo a Asunción.
Desde poco antes de las 4:00 de hoy está vigente una alerta meteorológica que avisa de posibles “fenómenos de tiempo severo” - lluvias y tormentas eléctricas “moderadas a fuertes”, y la “ocasional caída de granizos” - en tres departamentos: Concepción, San Pedro y el sur y este de Presidente Hayes.
Se espera que las precipitaciones y tormentas continúen durante los próximos días: mañana principalmente en el norte y este del país, y el sábado de nuevo en la mayor parte del territorio nacional.
La temperatura va en aumento
La temperatura sigue aumentando y hoy se esperan máximas de 34 grados centígrados en Asunción, 32 en Ciudad del Este, 33 en Encarnación y hasta 39 en el Chaco, con mínimas entre 21 y 26 grados.
|Ciudad
|Temperatura mínima del jueves
|Temperatura máxima del jueves
Concepción
24 °C
35 °C
San Pedro
24 °C
35 °C
Caacupé
25 °C
32 °C
Villarrica
24 °C
32 °C
Coronel Oviedo
23° C
32 °C
Caazapá
22 °C
32 °C
Encarnación
21 °C
33 °C
San Juan Bautista
23 °C
34 °C
Paraguarí
24 °C
32 °C
Ciudad del Este
23 °C
32 °C
Asunción
25 °C
34 °C
Pilar
24 °C
35 °C
Pedro Juan Caballero
23 °C
32 °C
Salto del Guairá
22 °C
31 ºC
Pozo Colorado
24 °C
35 °C
Fuerte Olimpo
24 °C
35 °C
Mariscal Estigarribia
26 °C
39 °C
Los índices seguirían subiendo en los próximos días, con máximas de 37 grados en la capital el viernes y el sábado.