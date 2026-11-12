Clima en Paraguay: ¿Dónde habrá lluvias y tormentas este jueves?

En su pronóstico de este jueves, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada cálida a calurosa con cielos mayormente nublados, vientos variables, lluvias dispersas y ocasionales tormentas eléctricas en la mayor parte del territorio paraguayo, incluyendo a Asunción.

Desde poco antes de las 4:00 de hoy está vigente una alerta meteorológica que avisa de posibles “fenómenos de tiempo severo” - lluvias y tormentas eléctricas “moderadas a fuertes”, y la “ocasional caída de granizos” - en tres departamentos: Concepción, San Pedro y el sur y este de Presidente Hayes.

Se espera que las precipitaciones y tormentas continúen durante los próximos días: mañana principalmente en el norte y este del país, y el sábado de nuevo en la mayor parte del territorio nacional.

La temperatura va en aumento

La temperatura sigue aumentando y hoy se esperan máximas de 34 grados centígrados en Asunción, 32 en Ciudad del Este, 33 en Encarnación y hasta 39 en el Chaco, con mínimas entre 21 y 26 grados.

Ciudad Temperatura mínima del jueves Temperatura máxima del jueves Concepción 24 °C 35 °C San Pedro 24 °C 35 °C Caacupé 25 °C 32 °C Villarrica 24 °C 32 °C Coronel Oviedo 23° C 32 °C Caazapá 22 °C 32 °C Encarnación 21 °C 33 °C San Juan Bautista 23 °C 34 °C Paraguarí 24 °C 32 °C Ciudad del Este 23 °C 32 °C Asunción 25 °C 34 °C Pilar 24 °C 35 °C Pedro Juan Caballero 23 °C 32 °C Salto del Guairá 22 °C 31 ºC Pozo Colorado 24 °C 35 °C Fuerte Olimpo 24 °C 35 °C Mariscal Estigarribia 26 °C 39 °C

Los índices seguirían subiendo en los próximos días, con máximas de 37 grados en la capital el viernes y el sábado.