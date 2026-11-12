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Policiales
12 de noviembre de 2026 - 06:11

Ueno: detienen a Holger Insfrán, superintendente de Bancos

Holger Insfran sonríe vistiendo un saco oscuro y una camisa blanca frente a fondo negro.
Holger Aníbal Insfrán Ibarrola, titular de la Superintendencia de Bancos.Gentileza

El superintendente de Bancos, Holger Insfrán, fue detenido este jueves, en el marco de las investigaciones sobre el caso Ueno Bank. Asumió el cargo en abril del 2024.

Por ABC Color
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Holger Aníbal Insfrán Ibarrola (51), superintendente de Bancos, fue detenido este jueves durante un allanamiento realizado en su vivienda, ubicada sobre las calles C.1 casi Enfermera Clarita, en el barrio Santa Librada de Asunción. La captura se ejecutó el marco de las investigaciones relacionadas con el caso Ueno Bank.

El procedimiento comenzó alrededor de las 06:00 y está vinculado a una causa que involucra al expresidente Santiago Peña y al extitular del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Carvallo.

Según el informe de la Policía Nacional, el operativo estuvo a cargo de agentes del Departamento Contra el Crimen Organizado Nacional y Transnacional. La intervención fue encabezada por los fiscales Christian Benítez y Elena Fiore, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción.

De acuerdo con el reporte de ABC TV, durante el allanamiento fueron encontradas varias maletas nuevas, que todavía conservaban las etiquetas de compra, lo que evidenciaría que habían sido adquiridas recientemente.

Lea más: Presidente de Conmebol cobró US$ 3,5 millones del Grupo Vázquez

Policía en uniforme frente a reja abierta, observando dos vehículos en el garage de una casa de ladrillo.
La policía intenta acceder a la vivienda de Holger Insfrán durante un allanamiento en Asunción.

Segundo vinculado al BCP que es detenido

Insfrán Ibarrola asumió como superintendente de Bancos en mayo de 2024. En aquel momento, el economista había prometido trabajar “arduamente” para que el sistema financiero de Paraguay se mantenga sólido.

Se trata del segundo funcionario vinculado al BCP que queda detenido en el marco de estas investigaciones, luego de la captura de Carvallo, quien renunció a la presidencia de la banca matriz en medio de la crisis financiera.

Dos hombres en un garaje; uno con traje oscuro saca una maleta de un auto, el otro vestido de policía documenta la acción con un teléfono.
La Policía realiza un allanamiento en la vivienda de Holger Insfrán, extraen una maleta del vehículo durante la investigación.

Carvallo se encuentra imputado por lesión de confianza, administración en provecho propio y producción de documentos públicos de contenido falso, y cumple prisión preventiva en la Agrupación Especializada de la Policía Nacional.

La investigación sobre las presuntas irregularidades vinculadas a Ueno se desarrolla en distintas líneas. Una de ellas involucra a autoridades y exautoridades públicas, mientras que otra apunta a directivos de la entidad financiera, entre ellos Miguel Vázquez, propietario del holding al que pertenece el banco, actualmente sometido a un procedimiento de resolución.

Liana Caballero Krause en traje oscuro habla en mesa con cinco hombres, todos atentos, en un ambiente formal con bandera de Paraguay.
Los entonces funcionarios del BCP Aldo Rodríguez, Miguel Ángel Mora, Liana Caballero, Carlos Carvallo (extitular), Holger Aníbal Insfrán (superintendente de Bancos) y Marco Aurelio González durante la conferencia de prensa, realizada el pasado 3 de noviembre, sobre el procedimiento de resolución de Ueno Bank.

Edictos judiciales y disolución de la sociedad conyugal

Por otra parte, este miércoles trascendieron edictos judiciales relacionados con trámites de disolución de sociedades conyugales ante juzgados en lo Civil y Comercial de la Capital.

Uno de los edictos corresponde al trámite de disolución de la sociedad conyugal constituida por Insfrán Ibarrola y María Gabriela Simancas León. La resolución tiene fecha de expedición del 3 de noviembre de 2026.

La causa se encuentra radicada en la Secretaría N.º 10, a cargo de la actuaria Sabrina Paola Caro, del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Quinto Turno, actualmente interinado por el juez Alfredo Barrios J.

Lea más: Edictos revelan que autoridades del BCP tramitaron disolución conyugal a inicios de noviembre

Documento formal titulado 'DISOLUCIÓN CONYUGAL' con texto impreso que indica un edicto judicial.
Edicto judicial sobre la disolución conyugal del superintendente de Bancos Holger Insfrán y María Simancas, publicado en la edición impresa del diario ABC Color el 5 de noviembre, tres días después de la caída de Ueno Bank.

El otro edicto corresponde al trámite de disolución de la sociedad conyugal constituida por Pedro Sindulfo Giménez Castillo y Liana Caballero Krause, exintegrante del Directorio del BCP y expresidenta interina de la institución tras la renuncia de Carvallo.

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