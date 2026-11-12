Ueno: detienen a Holger Insfrán, superintendente de Bancos

Holger Aníbal Insfrán Ibarrola (51), superintendente de Bancos, fue detenido este jueves durante un allanamiento realizado en su vivienda, ubicada sobre las calles C.1 casi Enfermera Clarita, en el barrio Santa Librada de Asunción. La captura se ejecutó el marco de las investigaciones relacionadas con el caso Ueno Bank.

El procedimiento comenzó alrededor de las 06:00 y está vinculado a una causa que involucra al expresidente Santiago Peña y al extitular del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Carvallo.

Según el informe de la Policía Nacional, el operativo estuvo a cargo de agentes del Departamento Contra el Crimen Organizado Nacional y Transnacional. La intervención fue encabezada por los fiscales Christian Benítez y Elena Fiore, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción.

De acuerdo con el reporte de ABC TV, durante el allanamiento fueron encontradas varias maletas nuevas, que todavía conservaban las etiquetas de compra, lo que evidenciaría que habían sido adquiridas recientemente.

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Segundo vinculado al BCP que es detenido

Insfrán Ibarrola asumió como superintendente de Bancos en mayo de 2024. En aquel momento, el economista había prometido trabajar “arduamente” para que el sistema financiero de Paraguay se mantenga sólido.

Se trata del segundo funcionario vinculado al BCP que queda detenido en el marco de estas investigaciones, luego de la captura de Carvallo, quien renunció a la presidencia de la banca matriz en medio de la crisis financiera.

Carvallo se encuentra imputado por lesión de confianza, administración en provecho propio y producción de documentos públicos de contenido falso, y cumple prisión preventiva en la Agrupación Especializada de la Policía Nacional.

La investigación sobre las presuntas irregularidades vinculadas a Ueno se desarrolla en distintas líneas. Una de ellas involucra a autoridades y exautoridades públicas, mientras que otra apunta a directivos de la entidad financiera, entre ellos Miguel Vázquez, propietario del holding al que pertenece el banco, actualmente sometido a un procedimiento de resolución.

Edictos judiciales y disolución de la sociedad conyugal

Por otra parte, este miércoles trascendieron edictos judiciales relacionados con trámites de disolución de sociedades conyugales ante juzgados en lo Civil y Comercial de la Capital.

Uno de los edictos corresponde al trámite de disolución de la sociedad conyugal constituida por Insfrán Ibarrola y María Gabriela Simancas León. La resolución tiene fecha de expedición del 3 de noviembre de 2026.

La causa se encuentra radicada en la Secretaría N.º 10, a cargo de la actuaria Sabrina Paola Caro, del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Quinto Turno, actualmente interinado por el juez Alfredo Barrios J.

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El otro edicto corresponde al trámite de disolución de la sociedad conyugal constituida por Pedro Sindulfo Giménez Castillo y Liana Caballero Krause, exintegrante del Directorio del BCP y expresidenta interina de la institución tras la renuncia de Carvallo.