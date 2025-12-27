Marco Silva, técnico del Fulham, elogia el "gran gol" de Raúl Jiménez

"Gran asistencia (de Harry Wilson) y gran gol de Raúl. En general, el partido parecía que iba a terminar en empate, pero me alegró la forma en que el equipo mostró ambición para avanzar y tratar de ganar el partido. Es muy importante para nosotros", valoró el técnico tras el encuentro.

"Estamos muy satisfechos. Es la tercera victoria consecutiva en la 'Premier League'. Siempre es difícil ganar. Y también es la tercera seguida fuera de casa. Y con la portería a cero, mejor aún para nosotros", añadió.

El entrenador remarcó que "los jugadores merecen todo el crédito en este periodo" tan cargado de partidos, entre las bajas que sufre su equipo, y destacó "la forma" en que han "podido ganar partidos últimamente y escalar posiciones" en la clasificación, en la que su conjunto es décimo.