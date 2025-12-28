El PSG domina los ‘Globe Soccer Awards’

El club parisino se erigió como el máximo protagonista de los galardones tras cerrar un 2025 para el recuerdo en el que conquistó Liga de Campeones, Liga, Supercopa y Copa de Francia, Supercopa de Europa y Copa Intercontinental.

Tras firmar un año casi perfecto, su nombre sonó hasta en siete ocasiones en el escenario habilitado en el hotel Atlantis The Royal de Dubái gracias a Luis Enrique Martínez, Ousmané Dembélé, Désiré Doué, Luís Campos, Nasser Al-Khelaïfi y Vitinha.

El premio al mejor club lo ganó por delante del Barcelona, Chelsea, Flamengo y Liverpool. Su presidente, Nasser Al-Khelaïfi, afirmó que ese trofeo era el más importante de todos, destacó que los individuales “son bonitos” y señaló que sin títulos para el equipo, estos “no son nada”.

También recogió el premio al mejor presidente y destacó que su reconocimiento es el de su entrenador y el de su equipo a la vez que agradeció a su familia, hijos y aficionados su apoyo cuando el PSG pierde y cuando también gana.

El reconocimiento al mejor jugador lo obtuvo Ousmané Dembélé, que superó a Kylian Mbappé (Real Madrid), Lamine Yamal y Raphinha (Barcelona) y a su compañero Vitinha.

Su compañero Vitinha, ganador al premio al mejor centrocampista por delante de Jude Bellingham, Joao Neves, Cole Palmer y Pedri.

Doué, mejor jugador emergente (se impuso en la votación a Pau Cubarsí, Kenan Yildiz, Arda Güler y Joao Neves).

Luis Enrique no recogió el premio al mejor entrenador (ganó a Xabi Alonso, Mikel Arteta, Hansi Flick y Enzo Maresca), igual que Aitana Bonmatí, que se alzó con el premio a la mejor jugadora de 2025 tras imponerse a Mariona Caldentey, Melchie Dumornay, Alexia Putellas y Alessia Russo.

Otro premio para el Barcelona fue el de mejor delantero. Lamine Yamal, presente en la gala, superó a Dembélé, Kvicha Kvaratskhelia, Raphinha y Mbappé. También consiguió el premio Maradona y, tras dar las gracias a su club, familia y amigos, reconoció que ahora siente ser un jugador con responsabilidades.

El presidente del Barcelona, Joan Laporta, recogió el premio al mejor club femenino y al mejor entrenador (Hansi Flick).

También recogió un premio Cristiano Ronaldo, al mejor jugador de Oriente Medio, y declaró cuáles son sus intenciones para su futuro más próximo.

También fueron premiados Andrés Iniesta y Hidetoshi Nakata (mejor trayectoria profesional), Nicoletta Romanazzi (mejor preparadora mental), Los Ángeles (mejor trabajo de imagen de marca de club), Portugal (mejor selección de 2025), Jorge Mendes (mejor representante), Luís Campos (mejor director deportivo), Paul Pogba (premio superación en una carrera deportiva) y Diogo Jota (premio a la memoria entregado por Jorge Mendes a sus padres meses después del fallecimiento de su hijo en un accidente de tráfico) .

El Real Madrid, que optaba a cinco galardones (Xabi Alonso, Arda Güler, Jude Bellingham y Kylian Mbappé, este último en las categorías de mejor jugador y delantero), finalmente no consiguió ningún premio.