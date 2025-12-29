2-0. Dos goles de Samu le dan la última victoria del año al Oporto

Tras una primera parte sin goles a pesar de haber oportunidades, Samu inauguró el segundo tiempo con un tanto en el minuto 48 después de que el polaco Jakub Kiwior le robara la pelota a los visitantes.

Y pasada la hora de encuentro, en el 64, Samu lanzó un penalti con el que superó por segunda vez al portero del colista AVS, Simao, para sellar el triunfo en el cierre de la decimosexta jornada.

Con 46 puntos, el equipo del italiano Francesco Farioli cierra el 2025 invicto y líder de la tabla, a cinco puntos del Sporting, que va en segundo lugar con 41 puntos. La tercera posición la ocupa el Benfica, con 36.