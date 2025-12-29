Apelación reduce a un partido cierre parcial del Sánchez Pizjuán por incidentes en derbi

Apelación ha considerado lo que los hechos deben ser catalogados como graves y no "muy graves", como valoró el Comité de Disciplina que impuso la sanción, junto a una multa de 45.000 euros.

La resolución del Comité reduce la multa a la cantidad de 6.000 euros y dicta la clausura de los sectores N20, N11 y N12 del graderío bajo de Gol Norte del Ramón Sánchez Pizjuán por un partido, así como apercibimiento de clausura total en caso de reincidencia por alteración del orden del encuentro de carácter grave.

El Sevilla confirmó este lunes que recurrirá no obstante dicha sanción ante el Tribunal Administrativo de Deporte (TAD) y que agotará todas las vías jurídicas posibles.

También anunció que recurrirá ante el Comité de Apelación la sanción de seis partidos impuesta por el Comité de Disciplina la semana pasada al jugador brasileño Marcao su expulsión en el encuentro disputado ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu la última jornada de Liga.

El Sevilla-Betis de la jornada 14 fue interrumpido en el minuto 86 durante quince minutos, cuando el marcador era 0-2, ante el lanzamiento de objetos desde esa grada, unos hechos que empezaron en el minuto 79 y se repitieron en el 86 tras la expulsión con roja directa del sevillista Isaac Romero, tras una entrada a un rival "sin estar en disputa del balón".

El acta del árbitro andaluz José Luis Munuera reflejó que en el minuto 79 se lanzaron varios de objetos desde el fondo norte hacia la zona donde se encontraba el equipo visitante, entre ellos mecheros y varias botellas de agua, algunas llenas, sin que impactaran en los jugadores.

Se activó el protocolo por lanzamientos para que por megafonía se pidiera que cesaran estas actuaciones, que se repitieron en el minuto 86, y ante la continua repetición, desde la misma zona, se procedió a suspender temporalmente el encuentro y los equipos se retiraron a los vestuarios. Unos 18 minutos después se reanudó sin nuevos incidentes.