Boca Juniors confirma a Claudio Úbeda como su entrenador

Si bien el club no anunció formalmente la continuidad de Úbeda, cuyo contrato vence en junio de 2026, desde Boca explicaron a EFE que Juan Román Riquelme, presidente de la institución, se comunicó con él este lunes y le transmitió su voluntad de que continúe en el banquillo durante el primer semestre de 2026.

Esto pone fin a varias semanas de indefinición y rumores sobre la posible salida del 'Sifón'.

Úbeda, de 56 años, ocupó por primera vez el banquillo el pasado 27 de septiembre debido a complicaciones en la salud de Russo. Aquel día Boca cayó por 2-1 como visitante ante Defensa y Justicia por la fase regular del Torneo Clausura.

La semana siguiente, volvió a hacerse cargo del equipo y repitió el once inicial para recibir a Newell's, al que derrotó por 5-0.

Tras el fallecimiento de Russo el 8 de octubre, Riquelme depositó su confianza en Úbeda, que continuó al frente del equipo por el resto de la temporada.

Fueron ocho partidos más, en los que logró seis victorias y dos derrotas, incluyendo el triunfo por 2-0 ante River Plate en el superclásico del fútbol argentino.

Los buenos resultados le permitieron al Xeneize quedar en la cima de la Zona A de la fase regular del torneo y luego alcanzar las semifinales, donde cayó por 0-1 ante Racing Club.

Aquella derrota desató críticas de los aficionados por el nivel de juego del equipo y las sustituciones realizadas, por lo que el entrenador cerró el año con un sabor amargo.

Antes de tomar las riendas del primer equipo de Boca, Úbeda había dirigido a Huracán, Independiente Rivadavia, Racing Club (en tres ocasiones), Boca Unidos, el Magallanes de Chile y el seleccionado Sub-20 de Argentina.

Como jugador, se desempeñó como zaguero y disputó casi toda su carrera en Racing, además de breves pasos por Huracán y el Querétaro mexicano, entre otros.

Desde el viernes 2 de enero, el 'Sifón' comenzará a trabajar -aún sin refuerzos- pensando en los desafíos que se le presentarán a Boca en 2026 y con el objetivo de lograr al menos un título entre la Copa Libertadores, los torneos Apertura y Clausura, y la Copa Argentina.

El conjunto Xeneize regresa en 2026 a la Libertadores tras ausentarse en 2024 y tras caer en la fase preliminar en 2025 ante el peruano Alianza Lima.