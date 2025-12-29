La Roma gana 3-1 al Génova y sigue el ritmo del trío de cabeza

El equipo de la capital, cuarto clasificado, suma 33 puntos y se mantiene a uno del Nápoles (3º), a dos del AC Milan (2º) y a tres del líder Inter de Milán.

Todos ellos han ganado el domingo en sus respectivos compromisos ante Cremonese (2-0), Hellas Verona (3-0) y Atalanta (1-0). Los romanos, eso sí, tienen un partido disputado menos que los tres equipos que le superan.

Además pudo mantener el cuarto lugar y con ello su lugar en la zona de Liga de Campeones, después de haber cedido esa posición de manera provisional a la Juventus (también 32 puntos y ahora quinta), que el sábado había vencido 2-0 en Pisa. La victoria de la Roma fue muy tranquila, en un partido que decidió en apenas media hora.

El argentino Matías Soulé fue el encargado de romper el hielo en el minuto 14, con su quinta diana en esta Serie A, y luego llegaron los goles del francés Manu Koné (19’) y del irlandés Evan Ferguson (31’).

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Con todo decidido y con una Roma ya relajada, el Génova consiguió el tanto del honor en el 87 por medio de Jeff Ekhator.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El entrenador del Génova, Daniele De Rossi, salió así derrotado en su regreso al Olímpico para verse con su exequipo, en el que jugó casi toda su carrera y al que incluso dirigió como técnico en 2024.

Su equipo es apenas decimoséptimo en la clasificación, con dos puntos más que el primero en zona de descenso, el Hellas Verona (18º).

La Serie A despidió con el choque de este lunes su año 2025. Su siguiente partido será el viernes, 2 de enero, con la visita del AC Milan al Cagliari para levantar el telón de la decimoctava jornada.