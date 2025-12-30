Fútbol Internacional
30 de diciembre de 2025 - 19:06

Copa África de Naciones: Senegal y Congo amplían la nómina de octavos

Senegal le ganó a Benín y terminó primera en el Grupo D.Gentileza

Las selecciones de Senegal y República Democrática del Congo ganaron este martes a Benín y Botsuana, respectivamente por 3-0, quedándose el liderato del grupo D ‘Los Leones de la Teranga’, que evitará teóricos peores cruces en las eliminatorias.

Por ABC Color

En uno de los grupos más disputados de esta Copa de África de Naciones (CAN), Senegal consiguió quedarse el primer puesto debido a la diferencia de goles a favor (+6) ante Congo (+4).

A pesar de la abultada derrota, Benín estará en octavos como una de las mejores terceras, mientras que Botsuana quedó eliminada.

Nigeria y Túnez, confirman

Las selecciones de Nigeria y Túnez certificaron su clasificación a octavos de final como primero y segundo del grupo C, respectivamente, mientras que Tanzania obtuvo uno de los billetes como mejor tercero, superando a Angola y con Uganda, el cuarto equipo del grupo, eliminada.

Nigeria no dio opción a Uganda, que buscaba entrar también en el tercer puesto, y venció por 3-1. Mientras que, Tanzania, obtuvo un valioso punto con el empate 1-1 ante Túnez, ya que se queda con uno de los billetes para octavos en detrimento de Angola.

