Copa África de Naciones: Senegal y Congo amplían la nómina de octavos

En uno de los grupos más disputados de esta Copa de África de Naciones (CAN), Senegal consiguió quedarse el primer puesto debido a la diferencia de goles a favor (+6) ante Congo (+4).

A pesar de la abultada derrota, Benín estará en octavos como una de las mejores terceras, mientras que Botsuana quedó eliminada.

Nigeria y Túnez, confirman

Las selecciones de Nigeria y Túnez certificaron su clasificación a octavos de final como primero y segundo del grupo C, respectivamente, mientras que Tanzania obtuvo uno de los billetes como mejor tercero, superando a Angola y con Uganda, el cuarto equipo del grupo, eliminada.

Nigeria no dio opción a Uganda, que buscaba entrar también en el tercer puesto, y venció por 3-1. Mientras que, Tanzania, obtuvo un valioso punto con el empate 1-1 ante Túnez, ya que se queda con uno de los billetes para octavos en detrimento de Angola.

