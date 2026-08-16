Medio brasileño revela que lujoso jet de un exbanquero preso operaría desde Paraguay

El avión privado del exbanquero brasileño Daniel Vorcaro, quien se encuentra privado de libertad desde el 4 de marzo pasado tras investigaciones por crímenes financieros, sigue volando por el mundo y habría establecido como su “base” de operaciones a Asunción.

Así lo reveló una reciente investigación publicada por el diario brasileño Valor Econômico, a partir de un reporte de la agencia de noticias Folhapress.

Según el artículo, desde que Vorcaro fue detenido por segunda vez hace cinco meses, su jet privado no dejó de operar, ya que los registros de localización citados por el medio brasileño indican que la aeronave realizó 16 vuelos internacionales desde entonces.

Sin embargo, el dato clave revelado por la prensa del país vecino es que, en todos los casos, el origen o el destino final del trayecto fue la capital de nuestro país.

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Vuelos de la lujosa aeronave

Diez días después del último arresto del exbanquero, el avión abandonó el estado de Florida, Estados Unidos, rumbo a Asunción. Desde su nueva “base”, el jet partió y retornó de múltiples destinos internacionales, incluyendo Nueva York, Miami, París, Mónaco, Dubái y varias islas del Caribe, siempre según datos de la investigación periodística.

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Un detalle no menor es que la aeronave no ingresó al espacio aéreo de Brasil desde el 20 de agosto de 2025 y según los especialistas en derecho aeronáutico consultados por Valor Econômico, quien sea que esté utilizando actualmente el avión evita pisar territorio brasileño por temor a que la Policía Federal (PF) lo incaute de forma inmediata.

Actualmente, el jet tiene dos órdenes judiciales de bloqueo que prohíben su venta o transferencia y las identidades de los actuales pasajeros son un “absoluto misterio”. Tampoco existen registros públicos sobre quiénes viajan a bordo en estos 16 vuelos recientes y la defensa del exbanquero no respondió a las consultas de los periodistas brasileños para explicar el uso del avión.

El jet en cuestión es un Gulfstream modelo GV-SP, matrícula PR-PSE. Fue adquirido por Vorcaro en junio de 2023 por cerca de 120 millones de reales y está registrado a nombre de Viking, la empresa holding patrimonial del exbanquero, quien continúa preso e intentaría negociar un acuerdo de delación premiada con la justicia brasileña.

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