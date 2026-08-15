Video: bomberos confirman víctimas fatales tras accidente en Pedrozo

Los datos brindados por intervinientes detallan que el vehículo de gran porte habría sufrido un desperfecto en el sistema de frenos mientras circulaba por la zona, por lo que el conductor perdió el control. En imágenes del circuito cerrado se observa que el camión habría impactado al menos contra cuatro automóviles que se encontraban en la ruta.

La colisión también generó un importante incendio que posteriormente fue controlado por los bomberos. Asimismo, se reporta que unas 10 personas resultaron heridas y trasladadas a centros asistenciales.

Además, desde el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Caacupé confirmaron que al menos tres personas perdieron la vida a raíz del hecho. El mencionado cuartel aseguró que los bomberos voluntarios continúan en la zona, al igual que agentes de la Policía Nacional para organizar el tránsito.

Las circunstancias exactas del percance y la cantidad exacta de vehículos afectados son datos aún no confirmados, ya que continúa el procedimiento correspondiente.

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