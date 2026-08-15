Policiales
15 de agosto de 2026 a la - 21:31

Video: bomberos confirman víctimas fatales tras accidente en Pedrozo

YPACARAÍ. Un camión que transportaba ladrillos habría quedado sin frenos y protagonizó un accidente de tránsito este sábado por la noche en el kilómetro 47 de la ruta PY02, en la zona del semáforo de Pedrozo. Los bomberos confirmaron al menos tres víctimas fatales.

Por Faustina Agüero y José González Mazo

Los datos brindados por intervinientes detallan que el vehículo de gran porte habría sufrido un desperfecto en el sistema de frenos mientras circulaba por la zona, por lo que el conductor perdió el control. En imágenes del circuito cerrado se observa que el camión habría impactado al menos contra cuatro automóviles que se encontraban en la ruta.

La colisión también generó un importante incendio que posteriormente fue controlado por los bomberos. Asimismo, se reporta que unas 10 personas resultaron heridas y trasladadas a centros asistenciales.

Además, desde el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Caacupé confirmaron que al menos tres personas perdieron la vida a raíz del hecho. El mencionado cuartel aseguró que los bomberos voluntarios continúan en la zona, al igual que agentes de la Policía Nacional para organizar el tránsito.

Bomberos operan mangueras en una escena de emergencia, rodeados de escombros y luces de advertencia en un ambiente oscuro.
Bomberos trabajan en el lugar de un accidente en Pedrozo,.

Las circunstancias exactas del percance y la cantidad exacta de vehículos afectados son datos aún no confirmados, ya que continúa el procedimiento correspondiente.

Cinco bomberos en uniforme luchan contra las llamas en un edificio dañado, mientras un bombero sostiene una manguera en primer plano.
Bomberos trabajan para controlar un incendio en Pedrozo durante la noche del sábado.

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