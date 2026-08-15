Ariel Galeano se refirió al caso Servio y la presión de la hinchada de Guaraní

El presente de Guaraní atraviesa horas de máxima tensión. A la dura eliminación de la Copa Paraguay en manos del Sportivo Iteño (equipo de la tercera categoría) se le sumó un nuevo traspié este fin de semana tras caer frente a Rubio Ñu. En medio de un clima espeso, con reclamos de la hinchada apostada en las afueras del estadio y interrogantes sobre la conformación del plantel, el entrenador Ariel Galeano dio la cara y respondió a todas las consultas de la prensa.

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El caso Gaspar Servio y la búsqueda de un arquero

Uno de los temas inexcusables fue la situación del guardameta Gaspar Servio, quien fue apartado del plantel principal tras lo ocurrido en el certamen federal. Al ser consultado sobre el futuro institucional del portero, Galeano fue cauteloso: “La institución instruyó un sumario interno por una conducta inapropiada sobre ciertos hechos acontecidos; dicho procedimiento está en curso. Hay una investigación que está realizando el área legal del club y, realmente, más que eso no puedo decir. No soy yo quien va a tomar esa medida; están los abogados trabajando de acuerdo a eso, no puedo responder nada más”.

Ante la salida irreversible de Servio y con el mercado de fichajes a punto de cerrar, la pregunta sobre la llegada de un nuevo guardameta era obligatoria, sobre todo ante la consulta puntual sobre si se mantendrá a Antonino Martínez o si se buscará otro portero. El estratega confirmó: “Tengo conocimiento de que Guaraní está trabajando en ello”.

Autocrítica, rendimiento y el cara a cara con la barra

Consultado sobre cómo asume el rol de mediador entre los problemas institucionales y deportivos, sumado al encuentro que mantuvo con los hinchas organizados en las afueras del recinto, Galeano se hizo cargo de la situación y no esquivó el bulto: “Siempre nosotros tenemos comunicación, yo les conozco. Yo siempre... o sea, no siempre, cada tanto; no es la primera reunión que tenemos. Realmente la situación amerita también: a mí me gusta dar la cara, ser el responsable. Yo soy el principal responsable de la derrota, de perder un partido; así también lo manifesté a mis futbolistas. Yo creo que es una derrota... son dos derrotas que no son merecidas por el trámite de los partidos”.

LAS BANDERAS DE RESPALDO A SERVIO



➡En las afueras del Luis Alfonso Giagni se visualizan dos banderas de los hinchas de Guaraní respaldando a Gaspar Servio y reclamando a la directiva actual.



➡El arquero fue apartado tras algunos incidentes que se produjeron luego de la… pic.twitter.com/50hEjX0vY9 — ABC Deportes (@ABCDeportes) August 15, 2026

Respecto a los detalles de la charla directa que mantuvo con la parcialidad aurinegra, el adiestrador reveló los ejes centrales de la conversación: “Cada tanto se da; hablamos futbolísticamente. Ellos claramente me consultaron también acerca de lo de Gaspar Servio; yo les mencioné un poco también lo que estaba sucediendo, que se está trabajando ahora en ello, y asimismo del rendimiento del equipo, y si yo creo también... las mismas preguntas que me hacen ustedes: si yo por ahí creo que podemos campeonar y demás”.

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El técnico profundizó en la exigencia histórica del club y el bajón futbolístico de las últimas presentaciones: “Hablo netamente de que, claro, uno no vive de merecimiento, tiene que dejar eso también de lado, porque Guaraní es un club demasiado grande, es un club que se merece siempre ser protagonista y siempre ser un equipo ofensivo que se impone a los demás, y eso es lo que estamos buscando nosotros”.

El ex-conductor de Libertad, se refirió además a la situación deportiva del club y el plan para revertir a situación: “Lastimosamente, en estos últimos partidos no se nos está dando, pero tenemos que ser hombres, somos todos hombres, y el hombre tiene que reponerse en los malos momentos, tiene que mostrar lo que vale realmente, y la vida trata de esto también: de aguantar golpes y seguir avanzando. Nosotros tenemos que seguir avanzando, tenemos que construir un mejor juego para Guaraní fecha tras fecha. A veces hay traspié como esto que estamos viviendo ahora, pero también hemos tenido buenas satisfacciones un poco antes”.