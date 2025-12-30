Cristiano Ronaldo marca también sin querer y da otro paso hacia los 1000 goles

Cristiano marcó el segundo gol del Al Nassr que hasta este martes contaba sus partidos por triunfos. El neerlandés Georgino Wijnaldum, héroe local, puso en ventaja a su equipo pero Joao Felix y Ronaldo dieron la vuelta al marcador.

Empató el exjugador del Atlético Madrid en el 47 y en el 67, un disparo suyo desde dentro del área dio en la espalda de Cristiano Ronaldo y engaño al portero del Al Ettifaq. De forma involuntaria hizo un nuevo tanto el astro luso que ya acumula 957 goles. Está a solo 43 del registro que busca. A diez minutos del final, Wijnaldum volvió a marcar y negó el nuevo triunfo visitante.

Ha sido en la décima jornada cuando el Al Nassr se dejó puntos por primera vez. Llevaba nueve victorias seguidas y no pasó del empate contra el Al Ettifaq, octavo en la tabla.