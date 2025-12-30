El banco BRI, nuevo socio oficial del FC Barcelona en Indonesia

En el marco de este acuerdo, BRI lanzará una tarjeta de débito con la imagen del FC Barcelona y activará acciones de marca con la imagen de los jugadores del primer equipo masculino.

Además, desarrollará campañas dirigidas a la afición, tanto en línea como presenciales, con el objetivo de ofrecer experiencias exclusivas del Barça a los clientes de BRI en Indonesia.

Entre estas oportunidades, habrá viajes a Barcelona, experiencias en día de partido en el Spotify Camp Nou, visitas al Barça Immersive Museum y descuentos especiales para la suscripción de Culers Premium, entre otras ofertas exclusivas.

Según Global Web Index, actualmente hay 29 millones de personas aficionadas al Barcelona en Indonesia, dentro de un total de 243 millones de fans en toda la región de Asia-Pacífico. Y esta colaboración con BRI ayudará a reforzar aún más la vinculación del Barça con el mercado asiático y acerca al club a su afición de Indonesia más allá del contexto deportivo.

