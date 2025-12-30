El Espanyol blinda el RCDE Stadium para el derbi contra el Barcelona

La entidad blanquiazul impedirá el acceso al estadio con cualquier tipo de símbolo identificativo del Barcelona, como bufandas u otras prendas de ropa. El personal de seguridad prohibirá entrar a todas las personas que hagan caso omiso a esta medida.
El club también ha instalado redes de seguridad en las dos porterías. El Espanyol, en su comunicado, no hizo referencia a Joan García, exblanquiazul y ahora guardameta del Barcelona, aunque su presencia se perfila como uno de los focos de tensión del duelo.
Por otra parte, los dirigientes blanquiazules, según el Real Decreto 2816/1982, recordó que no se permitirá la entrada al RCDE Stadium con objetos voluminosos, bolsas grandes o cualquier objeto susceptible de ser lanzado desde la grada.
El Espanyol informó que, en caso de infracción de alguna normativa de seguridad, los socios o abonados se exponen a ser expulsados durante cinco años, además de sanciones económicas de hasta 650.000 euros.
