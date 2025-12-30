El Espanyol blinda el RCDE Stadium para el derbi contra el Barcelona

Barcelona (España), 30 dic (EFE).- El Espanyol anunció este martes, a través de sus canales oficiales, las medidas de seguridad en el RCDE Stadium para el derbi contra el Barcelona, el próximo 3 de enero a las 20:00 GMT, de la decimoctava jornada de LaLiga EA Sports, y que pretenden blindar el recinto para evitar cualquier tipo de incidente.