30 de diciembre de 2025 - 11:55

El Espanyol blinda el RCDE Stadium para el derbi contra el Barcelona

Barcelona (España), 30 dic (EFE).- El Espanyol anunció este martes, a través de sus canales oficiales, las medidas de seguridad en el RCDE Stadium para el derbi contra el Barcelona, el próximo 3 de enero a las 20:00 GMT, de la decimoctava jornada de LaLiga EA Sports, y que pretenden blindar el recinto para evitar cualquier tipo de incidente.

Por EFE

La entidad blanquiazul impedirá el acceso al estadio con cualquier tipo de símbolo identificativo del Barcelona, como bufandas u otras prendas de ropa. El personal de seguridad prohibirá entrar a todas las personas que hagan caso omiso a esta medida.

El club también ha instalado redes de seguridad en las dos porterías. El Espanyol, en su comunicado, no hizo referencia a Joan García, exblanquiazul y ahora guardameta del Barcelona, aunque su presencia se perfila como uno de los focos de tensión del duelo.

Por otra parte, los dirigientes blanquiazules, según el Real Decreto 2816/1982, recordó que no se permitirá la entrada al RCDE Stadium con objetos voluminosos, bolsas grandes o cualquier objeto susceptible de ser lanzado desde la grada.

El Espanyol informó que, en caso de infracción de alguna normativa de seguridad, los socios o abonados se exponen a ser expulsados durante cinco años, además de sanciones económicas de hasta 650.000 euros.

