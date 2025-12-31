El centrocampista argentino Héctor Fértoli jugará en el Universitario de Deportes

"Héctor Fértoli se une a las filas del único grande del Perú. ¡A defender esta camiseta con garra y pasión!", anunció la U en sus redes sociales.

El Rayo, que llega al Universitario procedente del Racing de su país, afirmó en un video difundido por su nuevo equipo que está "muy feliz de unirse a la familia del club más grande de Perú".

El jugador, de 31 años, también ha jugado en San Lorenzo, Huracán y Godoy Gruz, además de en el Atlético Nacional colombiano.

Fértoli se ha convertido en el tercer refuerzo anunciado por el vigente tricampeón del fútbol peruano, que también a su compatriota Caín Fara y al hispano-senegales Sekou Gasama.

El equipo que dirigirá Rabanal, quien ha llegado tras ganar el título ecuatoriano con el Independiente del Valle, será presentado el próximo 24 de enero, en la llamada 'Noche crema', que jugará en el Estadio Monumental de Lima frente al Universidad de Chile.