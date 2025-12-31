Fútbol Internacional
31 de diciembre de 2025 - 18:10

Eliminatorias y programa de los octavos de final

Madrid, 31 dic (EFE).- Eliminatorias y programa de los octavos de final de la Copa Africana de Naciones 2025 tras completarse este miércoles la fase de grupos.

Por EFE

Senegal - Sudán Estadio de Tánger; 17.00 hora local

Mali - Túnez Estadio Mohammed V, Casablanca; 20.00

Marruecos - Tanzania Estadio Moulay Abdellah, Rabat; 17.00

Sudáfrica - Camerún Estadio Al Medina, Rabat; 20.00

Egipto - Benín Estadio de Agadir, Agadir; 17.00

Nigeria - Mozambique Estadio de Fez, Fez; 20.00

Argelia - RD Congo Estadio Moulay Hassan, Rabat; 17.00

Costa de Marfil - Burkina Faso Estadio de Marrakech, Marrakech; 20.00

Los encuentros de cuartos de final se disputarán el viernes 9 y el sábado 10 de enero.