Eliminatorias y programa de los octavos de final

Senegal - Sudán Estadio de Tánger; 17.00 hora local

Mali - Túnez Estadio Mohammed V, Casablanca; 20.00

Marruecos - Tanzania Estadio Moulay Abdellah, Rabat; 17.00

Sudáfrica - Camerún Estadio Al Medina, Rabat; 20.00

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Egipto - Benín Estadio de Agadir, Agadir; 17.00

Nigeria - Mozambique Estadio de Fez, Fez; 20.00

Argelia - RD Congo Estadio Moulay Hassan, Rabat; 17.00

Costa de Marfil - Burkina Faso Estadio de Marrakech, Marrakech; 20.00

Los encuentros de cuartos de final se disputarán el viernes 9 y el sábado 10 de enero.