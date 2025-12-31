Eliminatorias y programa de los octavos de final

Senegal - Sudán Estadio de Tánger; 17.00 hora local
Mali - Túnez Estadio Mohammed V, Casablanca; 20.00
Marruecos - Tanzania Estadio Moulay Abdellah, Rabat; 17.00
Sudáfrica - Camerún Estadio Al Medina, Rabat; 20.00
Egipto - Benín Estadio de Agadir, Agadir; 17.00
Nigeria - Mozambique Estadio de Fez, Fez; 20.00
Argelia - RD Congo Estadio Moulay Hassan, Rabat; 17.00
Costa de Marfil - Burkina Faso Estadio de Marrakech, Marrakech; 20.00
Los encuentros de cuartos de final se disputarán el viernes 9 y el sábado 10 de enero.