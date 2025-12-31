La brasileña Gabi Zanotti sigue siendo la 'Reina de América'

La centrocampista de Corinthians ganó con el 34 % de los votos, mientras que su compatriota Marta acabó segunda con un 13 % y la paraguaya Claudia Martínez fue tercera con un 9 %.

En esta oportunidad, 264 periodistas de 16 países de América votaron en la encuesta del periódico uruguayo El País, lo que significó un récord tanto de participación como en la cantidad de naciones.

Nacida en el municipio de Itacuacu en febrero de 1985, Zanotti ganó en 2025 el Campeonato Brasileño por quinto año consecutivo y la Copa Libertadores por quinta vez en su carrera con el equipo que defiende desde el año 2018.

De esta forma, la jugadora brasileña retuvo la corona en la categoría de fútbol femenino, que El País sumó en el año 2021. Desde ese momento, las vencedoras fueron las brasileñas Tamires (2021) y Priscila (2023) y la colombiana Linda Caicedo (2022).

Por otra parte, el uruguayo Giorgian de Arrascaeta se convirtió este en el nuevo 'Rey de América' tras ser el futbolista más votado de la tradicional encuesta.

El centrocampista del brasileño Flamengo ganó con el 62,8 % de los votos, mientras que Lionel Messi acabó segundo con un 14,8 % y Adrián 'Maravilla' Martínez fue tercero con un 5 %.

Por su parte, el brasileño Filipe Luís se convirtió en el mejor entrenador del continente. Campeón de la Copa Libertadores y del Campeonato Brasileño, el director técnico de Flamengo se impuso con el 72 % de los votos.

Mientras tanto, los argentinos Gustavo Alfaro (8,7 %) y Gustavo Costas (5,6 %) completaron el podio.