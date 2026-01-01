El argentino Jerónimo Dómina y Antonio Cordero ya se entrenan con el Cádiz

Dómina procede del Unión de Santa Fe de su país, donde completó su formación y dio el salto al fútbol profesional.

El atacante, de 20 años, ha firmado con el Cádiz hasta junio de 2030 y refuerza la posición de delantero centro, aunque en su trayectoria en Argentina ha jugado en otras plazas de ataque.

La entidad gaditana ha ampliado las opciones disponibles en la parcela ofensiva de cara a un calendario exigente en la segunda vuelta del campeonato de Segunda División, ya que a Dómina se unió el refuerzo del gaditano Cordero, cedido por el Newcastle.

El Cádiz prosigue los entrenamientos de preparación de la vuelta a la competición liguera, prevista para el próximo domingo a las 21.00 horas, cuando se enfrentará en el estadio Riazor al Deportivo de la Coruña.

Este viernes está prevista una sesión con público en el estadio Nuevo Mirandilla tras varios entrenamientos a puerta cerrada en la ciudad deportiva El Rosal.