1-1. Luis Suárez marca en el empate del Sporting contra el Gil Vicente

El cafetero logró burlar al portero local en el minuto 45, antes de ir al descanso, y adelantar al vigente campeón en el marcador.

Cuando el partido ya parecía cerrado para sumar una nueva victoria para el Sporting, el Gil Vicente sorprendió con un gol para empatar el juego.

En el minuto 87 el mediocentro brasileño Carlos Eduardo apareció para rematar con un cabezazo un centro de Luís Esteves que pegó en el palo de la portería.

Con este empate, los 'leones' le ceden un poco de ventaja al Oporto, líder de la tabla, que se enfrentará este domingo al Santa Clara en la 17ª jornada, contra el que intentará cerrar la primera vuelta de la Liga Portugal sin ninguna derrota.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Actualmente, el Oporto acumula 46 puntos, por detrás queda el Sporting con 42 y en tercer lugar está el Benfica de José Mourinho, que logró sumar 36.