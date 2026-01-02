El catalán García Verdura dirigirá el Barcelona-Espanyol

Víctor García, nacido en Mataró hace 31 años, cumple su tercera temporada en Primera división tras estar dos en segunda, y su designación es un nuevo paso para acabar con la tradicional norma de la territorialidad, que impedía a un árbitro pitar partidos de equipos de su misma comunidad autónoma.

Será la cuarta vez que ocurra en la competición liguera profesional. El Málaga-Córdoba de la decimotercera jornada de LaLiga Hypermotion lo pitó el sevillano Manuel Orellana, el reciente derbi Sevilla-Betis lo dirigió el jiennense José Luis Munuera Montero y el madrileño Miguel Ángel Ortiz dirigirá esta noche el Rayo Vallecano-Getafe.

Este año el colegiado catalán ha dirigido once encuentros, nueve de LaLiga, el último el Alavés-Real Madrid, y dos de la Copa del Rey, el Atlétic Lleida-Espanyol y el Huesca-Osasuna.

En el encuentro del RCD Stadium contará en el VAR por el canario Juan Luis Pulido Santana.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Mientras tanto, Ricardo de Burgos, del Comité Vasco, dirigirá el Celta-Valencia con Jorge Figueroa en la sala VOR; Munuera pitará el partido Osasuna-Athletic, con David Gálvez en el VAR; y el castellano-manchego Isidro Díaz de Mera dirigirá el Elche-Villarreal con Carlos del Cerro en el VAR.

En cuanto a los partidos de la vigésima jornada de Segunda del sábado, Sergiu Muresan pitará el Cultural Leonesa-Real Sociedad B; Jon Ander González el Almería-Granada; Miguel González el Castellón-Huesca; José Antonio Sánchez el Valladolid-Rácing de Santander; y Marta Huerta el Córdoba-Burgos.