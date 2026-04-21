San Antonio: mujer de 72 años y su hijo con discapacidad viven en abandono

Nancy Borja, vecina de la ciudad de San Antonio, relató que desde hace casi siete años asiste por cuenta propia a Felisa Cardoso, de 72 años, y a su hijo Juan Bautista González, de 31, ambos con problemas de salud mental.

Según explicó, la situación se volvió insostenible debido al deterioro de la adulta mayor, quien sufre demencia senil y presenta caídas frecuentes, además de la necesidad constante de cuidados básicos.

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“Ya no puedo sola”

Borja afirmó que, pese a sus esfuerzos, ya no logra cubrir todas las necesidades de madre e hijo, quienes viven solos.

“Se están cayendo constantemente, necesitan asearse, alimentarse. Yo hago lo que puedo, pero ya no puedo sola”, expresó, al tiempo de señalar que incluso se encarga de retirar mensualmente los medicamentos y administrar los recursos disponibles.

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Denuncias sin respuesta efectiva

La vecina indicó que recurrió a la Fiscalía hace casi un año por un supuesto incumplimiento del deber del cuidado por parte de familiares, pero hasta ahora no obtuvo una solución concreta.

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El caso fue recientemente derivado a otra unidad fiscal, por lo que espera que se adopten medidas inmediatas para asistir a las víctimas.

Ingresos insuficientes y necesidades básicas

De acuerdo con la denunciante, ambas personas perciben ingresos del Estado que, en conjunto, rondan un millón de guaraníes, monto que resulta insuficiente para cubrir alimentación, medicamentos y otras necesidades básicas.

Borja explicó que debe “hacer malabarismos” cada mes para garantizar lo mínimo, incluyendo la compra de remedios de alto costo.

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Familiares ausentes

Si bien existen familiares identificados, la vecina asegura que no se hacen cargo de la situación. Según su relato, en ocasiones se comprometieron a ayudar, pero no cumplieron.

Incluso mencionó que uno de los familiares había planteado trasladarlos a otra ciudad, lo que fue rechazado por la adulta mayor, quien se niega a abandonar su vivienda.

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Pedido urgente de intervención estatal

Ante este escenario, Borja solicitó la intervención de las instituciones públicas para brindar asistencia integral a madre e hijo, o bien gestionar su traslado a un hogar adecuado.

“Necesito ayuda. Si la familia no se va a hacer cargo, que el Estado intervenga. Ellos ya no pueden seguir viviendo solos”, insistió.

El caso expone una situación de alta vulnerabilidad y plantea la necesidad de una respuesta articulada entre la Justicia, servicios sociales y organismos de atención a personas mayores y con discapacidad.