El Oporto de Samu busca cerrar la primera vuelta invicto ante el Santa Clara

Samu, exjugador del Atlético de Madrid, marcó un doblete contra el AVS (2-0) en la última jornada que mantuvo cómodamente en lo más alto de la tabla a los 'dragones', que además acumulan 15 victorias, un empate y ninguna derrota en lo que va de Liga.

Este registro se pondrá ahora a prueba ante el Santa Clara (14º), que a pesar de su baja posición en la clasificación ya ha causado dificultades a los demás candidatos al título.

En segundo lugar, a cinco puntos del Oporto, se encuentra el campeón, el Sporting, que inaugurará este viernes la jornada frente al cuarto clasificado, el Gil Vicente.

Los 'leones' mantuvieron la presión sobre el Oporto gracias al buen estado de forma del colombiano Luis Suárez, que marcó tres de los cuatro goles del triunfo sobre el Rio Ave (4-0) y suma 14 tantos, compartiendo el liderato de la tabla de goleadores con el griego del Benfica Pavlidis.

Y el sábado, el Benfica del técnico José Mourinho, tercero, buscará ante el Estoril (9º) del portero madrileño Joel Robles no ceder más terreno a sus rivales directos por el título tras su empate en la ronda anterior ante el Braga (2-2).

Partidos de la decimoséptima jornada de la Liga Portugal: