Héctor Bobadilla tiene acordada su llegada a Platense de Argentina

Sobre los avances de la negociación, Bobadilla explicó que ya recibió la confirmación oficial: “Sí, hoy me llamaron y me dijeron que esta segunda propuesta creo que sí aceptaron, entonces estaría todo encaminado para ir al fútbol argentino. Y cómo van las cosas, si no hay nada raro, se estaría cerrando en la próxima hora y seguramente en la próxima semana ya viajo para allá”. Esta será su primera incursión en la competitiva liga vecina tras un reciente paso por el Always Ready de Bolivia.

El atacante reveló que el interés del entrenador del “Calamar” fue un factor determinante para aceptar el reto, especialmente considerando que Platense disputará la Copa Libertadores. “No he hablado con Ronaldo Martínez todavía, pero sí me llamó el DT, estuvimos hablando, me dijo lo que quiere, lo que piensan conmigo también, entonces me pareció perfecto y me gusta el desafío. La verdad que para mí, en lo personal, es un desafío muy grande. Todo jugador siempre piensa pasar por el fútbol argentino, entonces me llegó la oportunidad y espero aprovecharlo al máximo”, afirmó.

En cuanto a su perfil futbolístico y lo que espera el cuerpo técnico de él, Bobadilla destacó la importancia de sentirse valorado: “El DT me comentó que llevaba viendo varios partidos de mí, entonces, le gusta mi estilo de juego, es lo que quiere también. Me comentó lo que tiene pensado en la temporada, me gustó bastante el desafío, y por eso también voy, voy con ánimo, porque cuando te llama el DT, a uno lo entusiasma aparte, obviamente”.

Finalmente, el delantero se refirió a su vínculo con Cerro Porteño, el cual se extiende hasta junio de 2027. A pesar de su partida, no ocultó su deseo de regresar consolidado al club que lo vio nacer: “Mantengo el sueño de jugar en Cerro, sí, pero yo creo que aún no es el momento, creo que debo ganar alguna experiencia y ahora que me está saliendo esto en Argentina, aprovecharlo al máximo y si demuestro, yo creo que va a ser el momento, pero aún no estoy apurado. Yo sé que en algún momento seguro va a llegar eso, entonces es a seguir trabajando por ahora”.

