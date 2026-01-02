Fútbol Internacional
02 de enero de 2026 - 20:29

Brian Montenegro será jugador del Defensor Sporting de Uruguay

El delantero paraguayo, Brian Montenegro continuará su carrera profesional en el Defensor Sporting de Uruguay.
El atacante paraguayo Brian Montenegro está a un paso de sellar su incorporación al Defensor Sporting de Uruguay. Tras finalizar su etapa en el Aucas de Ecuador, el delantero encamina su llegada a uno de los clubes con mayor tradición de Uruguay, según confirmó su representante, Hugo Petta, en una entrevista con el Cardinal Deportivo.

La operación se gestó con celeridad y el agente detalló el estado actual de las negociaciones: “Está muy cerca, tenemos todo arreglado ya, viajamos el domingo para allá para firmar y hacer oficial (el fichaje)”. Montenegro llega al “Tuerto” en condición de futbolista libre y firmará un vínculo contractual que lo unirá al club por un año.

El interés del cuerpo técnico uruguayo fue fundamental para destrabar la negociación y convencer al jugador de este nuevo paso profesional. Al respecto, Petta explicó: “El técnico habló con él y a partir de ahí, todo fue muy rápido, el club puso de su parte, el jugador también, le gustó también el desafío, el proyecto que tienen ahí es muy lindo también, una ciudad maravillosa también donde va a estar contento con la familia”.

A sus 32 años, el “poeta del gol” sumará una nueva experiencia a su extensa trayectoria, tras su reciente paso por el fútbol ecuatoriano. Cabe recordar que el atacante cuenta con un currículum que incluye pasos por la Premier League y el Championship de Inglaterra (West Ham y Leeds United), además de clubes como Olimpia, Libertad, Lanús, Atlético Goianiense e Independiente del Valle, entre otros.

Además de las competiciones locales, el club uruguayo deberá afrontar la Copa Sudamericana. En dicho certamen, el conjunto violeta tendrá que disputar el filtro nacional ante Montevideo City Torque para asegurar su lugar en la fase de grupos del torneo continental. Se espera que el futbolista aterrice en Montevideo este domingo para someterse a las revisiones médicas de rigor y estampar su firma, integrándose de inmediato a los trabajos de pretemporada.