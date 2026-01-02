Marcelino (Villarreal): “Debemos mejorar la eficacia defensiva y contundencia en ataque”

“La diferencia entre diciembre y el resto de la Liga es que no fuimos ni eficaces ni contundentes en las áreas”, explicó en la rueda de prensa el técnico, que achacó los malos resultados al exigente calendario y al cansancio acumulado por sus jugadores.

“El descanso nos puede venir bien”, añadió Marcelino, que precisó que en ataque era complicado “sostener” los buenos números firmados por el equipo en la primera parte de la competición.

El preparador, que recupera para el partido de la decimoctava fecha de LaLiga EA Sports (Primera División española) a los defensas Mouriño y Juan Foyth, aseguró que el equipo, una vez superado el mes de diciembre, afronta el encuentro ante el Elche “ilusionado” por comenzar el año con una victoria en un campo “difícil” y ante un rival “que está haciendo bien las cosas”.

Marcelino agradeció las palabras de elogio de su homólogo en el Elche, Eder Sarabia, que lo definió como uno de los mejores entrenadores de la historia del fútbol español.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“Le agradezco sus palabras. Es un entrenador con muy buenas ideas, que tuvo una experiencia importante junto a Quique Setién y que ahora, como primer entrenador, está demostrando su valía”, señaló en alusión a sus etapas en el Andorra y el Elche.

“Sus equipos tienen una personalidad definida, apuestan por un fútbol alegre y asociativo y han ido alternando situaciones defensivas para ser más eficientes”, apostilló el técnico asturiano, que auguró un futuro “esperanzador e ilusionante” para Sarabia.

El entrenador del Villarreal confirmó que contará este sábado con cuatro jugadores del filial en la convocatoria y destacó la imbatibilidad del Elche como local esta temporada, además de recordar que el conjunto ilicitano ha marcado siete goles y no ha recibido ninguno en sus dos últimos partidos.

Marcelino reconoció que el estadio del Elche no se le ha dado históricamente bien a su equipo, aunque confió en mantener el pleno de victorias ante rivales que no disputan competición continental.

“Ellos no han perdido en casa, pero nosotros hemos logrado buenos resultados fuera”, comentó.

El técnico valoró la actual puntuación de su equipo, con 35 puntos, y señaló que el objetivo es alcanzar los 40 antes de finalizar la primera vuelta.

Marcelino deseó suerte a Altimira y Solomon, jugadores que han abandonado la entidad en el mercado de invierno, y agradeció su “profesionalidad y actitud de respeto” durante su etapa en el club.