Primera derrota del equipo de Cristiano Ronaldo

Al Nassr, aún líder del torneo, ganó sus diez primeros partidos ligueros, empató el undécimo, ante el Al-Ettifaq (2-2), y este viernes sufrió su primera derrota, por 3-2 ante el Al Ahli, cuarto en la tabla.

Lea más: Roberto Carlos, dado de alta en Brasil

El equipo de Cristiano Ronaldo igualó con dos tantos de Abdulelah Al Amri el doblete del inglés Ivan Toney que adelantó 2-0 al Al Ahli. Todo ello en el primer tiempo. En el 55, el turco Merih Demiral selló la victoria del equipo del alemán Matthias Jaissle en la King Abdullah Sports City de Yeda.

Tras este revés, el Al Nassr puede ceder el liderato si el Al Hilal, segundo a dos puntos, gana el domingo al Damac. EFE

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy