Pubill (At. Madrid): “El equipo se va a dejar todo para ganar la Supercopa”

“Me gustaría ganar trofeos, como quiere toda la afición, como queremos nosotros, tenemos el primero en nada y decirle a la afición que el equipo se va a dejar todo para ganarlo”, proclamó el futbolista, premio Jugador Cinco Estrellas del último mes, según anunció el equipo madrileño.

“Espero que tengamos muchos éxitos en este 2026. Darles las gracias por el apoyo que he recibido desde el principio y la ayuda que nos dan en cada partido”, transmitió a los seguidores del Atlético en un video difundido por la entidad rojiblanca.

El primer desafío de 2026 será la visita a la Real Sociedad en San Sebastián del próximo domingo, en partido correspondiente a la decimoctava jornada de LaLiga EA Sports (Primera División del fútbol español).

“Es un partido muy complicado. El equipo lo está trabajando bien, el ‘míster’ (el entrenador argentino Diego Simeone) nos está dando las claves y estoy seguro de que lo vamos a sacar”, dijo.

Por delante, al menos ocho encuentros hasta el 1 de febrero. “Es un mes de muchos partidos, en el que va a ser recuperar, jugar, recuperar, jugar, recuperar... El equipo está preparado para eso, estamos acostumbrados, lo venimos haciendo y estoy seguro que lo vamos a hacer muy bien”, declaró el defensa, que apunta a titular ante la Real Sociedad.

Apenas empleado en los primeros meses del curso, Pubill disfruta ahora con su titularidad en el Atlético, además a un altísimo nivel de rendimiento.

“La paciencia es clave en el fútbol como en la vida. Y la paciencia y el trabajo creo que van de la mano siempre. Sí que es cierto que el fútbol a veces no premia, pero, por suerte, esta vez sí ha sido así y eres el más feliz del mundo”, remarcó.