Roberto Carlos recibe el alta tras cirugía cardíaca

"Agradezco a todo el equipo médico por la atención, el cuidado y acompañamiento en este período", escribió el embajador del equipo merengue en las redes sociales junto a una fotografía en la que aparece sonriente junto al equipo médico que lo atendió.

El exlateral brasileño fue internado en el Hospital Vila Nova Star de São Paulo el pasado lunes luego de que se le detectara una obstrucción coronaria cuando se realizaba exámenes de rutina, lo que llevó a los médicos a recomendar una angioplastia.

El procedimiento fue realizado el mismo día, "con pleno éxito y sin intercurrencias", según el boletín médico divulgado el pasado 31 de diciembre, en el que señaló, además, que el exfutbolista evolucionaba de forma satisfactoria y se encontraba estable y sin síntomas.

Roberto Carlos, que jugó durante 11 años en el Real Madrid y brilló en clubes como Palmeiras y Corinthians, se retiró oficialmente del fútbol en 2012.

El exfutblista brasileño es considerado uno de los mejores laterales izquierdos de la historia. Fue campeón mundial en 2002 con la selección brasileña, con la que también alzó dos Copas América y una Copa Confederaciones, y conquistó con el Real Madrid tres Ligas de Campeones, cuatro ligas españolas y dos copas intercontinentales.