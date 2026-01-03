Simeone: “Cómo entrena Raspadori no indica absolutamente nada relacionado a una salida”

El atacante internacional italiano es pretendido por el Roma. Fichado el pasado verano al Nápoles, por unos 22 millones de euros, en el primer semestre de la temporada Raspadori ha disputado 14 partidos en el equipo rojiblanco, sólo cuatro de ellos de titular, con dos goles, dos asistencias y una actuación clave en el triunfo por 0-1 en Getafe.

“Seguir trabajando en la responsabilidad que siempre ha tenido Raspadori desde el primer día que llegó, en el compromiso, en el trabajo, en su dedicación… Cómo entrena no indica absolutamente nada relacionado a una salida, pero esto es fútbol y todo puede cambiar de un día para otro”, valoró Simeone en rueda de prensa tras el entrenamiento matutino en el Centro Deportivo de Majadahonda.

“Estamos abiertos, como siempre, a lo que suceda”, añadió el técnico, que se maneja “como siempre, pensando en el partido que viene, que es lo más importante”. El Atlético visita este domingo a la Real Sociedad.