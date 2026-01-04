0-1. Samu firma la victoria del Oporto frente al Santa Clara

Con este resultado en el Estádio de São Miguel, los 'dragones' acumulan 49 puntos en 17 jornadas tras 16 victorias y un empate.

Después de una primera parte sin grandes oportunidades de gol, el exjugador del Atlético de Madrid anotó el único tanto del partido en el minuto 50 al aprovechar un despiste del portero del Santa Clara, Gabriel Batista, que intentaba pasar el balón a su equipo.

Con 11 goles, Samu es el tercer futbolista que más tantos ha marcado esta temporada en la Liga de Portugal, por detrás del griego Vangelis Pavlidis (del Benfica) y del colombiano Luis Suárez (del Sporting).

Esta jornada, los 'leones', que el viernes empataron a 1 con el Gil Vicente, van segundos con 42 puntos, mientras que las 'águilas', que vencieron el sábado al Estoril Praia (3-1), se quedan en tercer lugar con 39 puntos.

El Santa Clara se mantiene con este resultado en 14ª lugar, acumulando 16 puntos.