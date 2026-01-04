0-2. El Marsella se inmola; el Nantes disfruta

El conjunto de Roberto de Zerbi pierde el paso en la carrera hacia el título. Antes de la media hora perdió por roja directa a Arthur Vermeeren y al inicio de la segunda parte se quedó con nueve porque Bilal Nadir vio la segunda tarjeta amarilla.

Era una oportunidad que no podía dejar escapar el Nantes, antepenúltimo, que no ganaba desde el pasado 24 de octubre, frente el París FC. Siete partidos sin sumar los tres puntos y lo logró en uno de las visitas más complicadas del curso.

Vermeeren hizo una dura entrada, a destiempo, al meta Anthony Lopes y fue expulsado. Y cinco minutos después el Nantes tomó ventaja. Junior Mwanga asistió a Matthis Abline y tiró y Geronimo Rulli despejó para que Fabien Centonze llevara la pelota a la red.

La reacción del Marsella no tuvo premio y la segunda tarjeta que vio Bilal Nadir en el 56 frustró definitivamente a los locales que se quedaron con nueve. Así, en el 88, una falta dentro del área de Benjamin Pavard fue sancionada con un penalti que transformó Remy Cabella y sentenció la victoria de los canarios.

El Nantes, antepenúltimo, se sitúa a un punto solo del Le Havre, que marca la salvacion. El Marsella queda a cuatro del París Saint Germain, con un partido menos, y a ocho del líder, el Lens.