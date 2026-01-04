2-0. Bruno Guimaraes alienta al Newcastle; el Crystal Palace, en crisis

El conjunto de Eddie Howe se hizo fuerte en St. James Park y sumó tres puntos que le acercan a la zona europea que no hace mucho parecía lejana. Sin embargo, tardó una hora en ver cómo acabar con la resistencia de su rival. Bruno Guimaraes avisó en el 69 con un tiro al travesaño y dos después mejoró su puntería y marcó.

Fue en un centro al área de Lewis Miley que cabeceó el brasileño que desatascó el partido que sentenció siete después Malick Thiaw al aprovechar un rechace del meta Dean Henderson en un saque de esquina.

La victoria sitúa en la novena plaza a las urracas mientras que el cuadro de Londres ya acumula cinco partidos sin ganar. Cuatro derrotas y un empate. Cae a la decimocuarta plaza.