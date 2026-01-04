El campeón Tigres inicia defensa de título con goleada ante Necaxa en Clausura femenino

Las felinas triunfaron con cuatro tantos de Diana Ordóñez.

Las monarcas, dirigidas por el español Pedro Martínez, pegaron en el primer minuto de acción gracias a la definición por el centro del área de Ordóñez, quien aprovechó el servicio Myra Delgadillo.

Las visitantes aprovecharon que el rival dejó espacios al buscar empatar y al 40 marcaron el 0-2 en un contra golpe en el que Ordóñez escapó, de nuevo por el centro, y fusiló a Natalia Macías.

En la segunda mitad el local se volcó al frente y tuvo su premio (1-2) al 54, en una serie de rechaces, un disparo de Karoll López pegó en el poste, en el rebote el balón se estrelló en el rostro de la francesa Eve Perisset para introducirse en su propio arco.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Las felinas reaccionaron con la imparable Ordóñez. La zaga de Necaxa le cometió un penalti que ella misma convirtió al 76.

La artillera playera 12 anotó su cuarto gol al 86 gracias a un error en la defensa que aprovechó para superar en el mano a mano a la guardameta local.

En otro partido el Monterrey, que dirige la francesa Amandine Miquel goleó 4-0 al Puebla.

Los goles fueron de Fátima Servín, Diana García, Christina Burkenroad y Alice Soto, de penalti.

También este domingo el entrenador Roberto Medina debutó con el pie derecho al frente de Pumas UNAM que superó 4-1 al Querétaro.

La estadounidense Angelina Hix brilló con las cuatro anotaciones de las felinas; por Querétaro marcó la costarricense Emily Flores.

Más temprano, el Guadalajara, que tiene como entrenador al español Antonio Contreras, le ganó 2-0 al San Luis, en el que juega la venezolana Enyerliannys Higuera.

Los tantos los marcaron Jasmine Casarez y Casandra Montero.

La primera jornada continuará este lunes. Santos Laguna recibirá al subcampeón América, del entrenador español Ángel Villacampa.

En otro juego, el León chocará con el Cruz Azul y el Toluca recibirá al Tijuana.

La actividad concluirá el martes con dos partidos. El Pachuca visitará al Atlas y el Mazatlán FC jugará ante Juárez FC.