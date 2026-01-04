Español Riqui Puig, baja hasta el 2027

Riqui Puig se operó con éxito para reconstruir el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, poco más de un año después de someterse a esa misma operación.

Por esta grave lesión, el centrocampista se perdió toda la última temporada de la MLS y seguirá lejos del terreno de juego también en la campaña 2026.

“Se espera que Puig consiga una recuperación completa y que esté lista para sumarse a la plantilla para el arranque de la temporada 2027”, destacaron los Galaxy.

Riqui se lesionó en una jugada sin contacto a la hora de juego del Galaxy-Sounders de diciembre de 2024. A pesar del percance, el español siguió jugando durante media hora con el cruzado roto. También dio la asistencia que envió a los Galaxy a la final ganada ese año contra los New York Red Bulls. EFE