El Sunderland de Omar Alderete rescata un punto en su visita al Tottenham

El equipo londinense llegaba al compromiso sumido en una crisis de resultados, con apenas dos triunfos en nueve fechas. Por el contrario, el Sunderland aterrizó en la capital con el cansancio acumulado de una semana de alta intensidad. Pese al desgaste, la visita exhibió una solidez colectiva que frustró las aspiraciones de una afición local urgida.

La primera mitad inició con contratiempos para los “Spurs” tras la temprana lesión muscular de su figura, Mohamed Kudus. El ingreso de Kolo Muani buscó reorganizar el ataque, pero la recompensa llegó mediante una jugada de pelota parada. Ben Davies aprovechó un rebote en el área pequeña al minuto 30 para poner el 1-0 parcial de derecha.

Tras el descanso, el Sunderland resistió las embestidas locales y supo administrar sus energías para el cierre del partido. El premio a la insistencia llegó en el minuto 80 gracias a una brillante acción individual de Brian Brobbey. El delantero sacó un potente disparo de zurda que dejó sin opciones al portero y selló la igualdad definitiva.

En el tramo final, el Tottenham se desdibujó y terminó pidiendo la hora ante el empuje de los visitantes. El guardameta Guglielmo Vicario fue determinante con intervenciones clave que evitaron una remontada por parte de la visita. Una vez más, los “Gatos Negros” demostraron que pueden competir de igual a igual en cualquier escenario de la élite inglesa.

Omar Alderete cumplió nuevamente con una labor impecable durante los 90 minutos de juego en la zaga central. Aunque fue amonestado, su jerarquía permitió neutralizar los ataques rivales en los momentos de mayor asedio del club londinense. Su presencia garantiza la estabilidad necesaria para que el Sunderland siga escalando posiciones en la clasificación general.

Con este resultado, el Sunderland se consolida en la octava casilla de la tabla de posiciones con 30 unidades. Esta semana ha sido particularmente fructífera para el equipo, logrando puntuar ante dos gigantes del “Big Six” de forma consecutiva. La regularidad mostrada invita a soñar con una clasificación a competencias europeas al finalizar la presente temporada, por ahora solo un punto lo separa de la plaza inglesa a la UEFA Europa League y cuatro unidades de la zona de Champions.