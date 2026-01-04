Inter recupera el liderato

El fin de semana en el Calcio no despejó el apelotonamiento de equipos en la zona alta. Los Nerazzurri recuperan la primera posición, que estaba desde el viernes en manos de su vecino y acérrimo rival AC Milan.

Así, los hombres entrenados por el rumano Cristian Chivu saltaron al césped de San Siro conocedores de los resultados de sus rivales y obligados a ganar. El capitán Lautaro Martínez asistió al polaco Piotr Zielinski en la primera mitad y anotó inmediatamente después de la reanudación (48’) para encauzar una victoria decorada por el francés Marcus Thuram (74’). El argentino Santiago Castro recortó para los visitantes.

Resultados 18ª ronda:

Viernes: Cagliari 0-Milan 1 (Leão). Sábado: Como 1 (Da Cunha)-Udinese 0; Sassuolo 1 (Thorstvedt)-Parma 1 (Pallegrino); Génova 1 (Colombo)-Pisa 1 (Léris); Juventus 1 (McKennie)-Lecce 1 (Banda); Atalanta 1 (Scalvini)-Roma 0. Ayer: Lazio 0-Napoli 2 (Spinazzola y Rrahmani); Fiorentina 1 (Kean)-Cremonese 0; Hellas Verona 0-Torino 3 (Simeone, Casadei y Njie) e Inter 3 (Zielinski, Martínez y Thuram)-Bolonia 1 (Castro).

Top 5: Inter 39 puntos, Milan 38, Napoli 37, Juventus 33 y Roma 33.

