Fútbol Internacional
04 de enero de 2026 - 21:55

Inter recupera el liderato

El argentino Lautaro Martínez (28) colaboró con gol para Inter.
El argentino Lautaro Martínez (28) colaboró con gol para Inter.Roberto Bregani

Inter de Milán se impuso ayer 3-1 al Bolonia en la 18ª fecha de la Serie A italiana y recuperó el liderato con gol y asistencia del argentino Lautaro Martínez.

Por David Rolón

El fin de semana en el Calcio no despejó el apelotonamiento de equipos en la zona alta. Los Nerazzurri recuperan la primera posición, que estaba desde el viernes en manos de su vecino y acérrimo rival AC Milan.

Así, los hombres entrenados por el rumano Cristian Chivu saltaron al césped de San Siro conocedores de los resultados de sus rivales y obligados a ganar. El capitán Lautaro Martínez asistió al polaco Piotr Zielinski en la primera mitad y anotó inmediatamente después de la reanudación (48’) para encauzar una victoria decorada por el francés Marcus Thuram (74’). El argentino Santiago Castro recortó para los visitantes.

Resultados 18ª ronda:

Viernes: Cagliari 0-Milan 1 (Leão). Sábado: Como 1 (Da Cunha)-Udinese 0; Sassuolo 1 (Thorstvedt)-Parma 1 (Pallegrino); Génova 1 (Colombo)-Pisa 1 (Léris); Juventus 1 (McKennie)-Lecce 1 (Banda); Atalanta 1 (Scalvini)-Roma 0. Ayer: Lazio 0-Napoli 2 (Spinazzola y Rrahmani); Fiorentina 1 (Kean)-Cremonese 0; Hellas Verona 0-Torino 3 (Simeone, Casadei y Njie) e Inter 3 (Zielinski, Martínez y Thuram)-Bolonia 1 (Castro).

Top 5: Inter 39 puntos, Milan 38, Napoli 37, Juventus 33 y Roma 33.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy