Matarazzo: "Estoy contento con el juego, pero nos faltan puntos"

“Hemos tenido oportunidades para ganar, y me voy contento con la actitud de los jugadores. No me ha gustado el resultado, pero hemos dado pasos muy positivos, aunque es verdad que nos faltan puntos”, ha reconocido el nuevo 'míster' de la Real tras su debut en el banquillo txuri urdin.

El estadounidense se ha mostrado contento, pero ha repetido en varias ocasiones que todavía no hemos visto “el producto final”: “Hay fases que debemos mejorar. Me ha gustado que haya habido claridad, y lo que los jugadores tenían que hacer lo han hecho”. Eso sí, el nuevo entrenador de la Real tiene claro que “el fútbol se decide en pequeños detalles”.

“Hemos visto a un equipo que ha jugado muy bien, tanto en posesión como al contragolpe”, ha indicado el estadounidense. También ha hablado del ambiente de Anoeta, un momento “muy especial” según ha indicado.

La Real ha estado cerca de llevarse los tres puntos con 18 disparos ante un rival, el Atlético de Madrid, “muy agresivo” y con “mucho fútbol”.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Matarazzo no ha gastado los cinco cambios, algo a lo que no le ha dado especial importancia el técnico.

En cuanto a la alineación, ha reconocido que está abierto a hacer un “cambio radical”, pero todo lo que hace es “para ganar los partidos”. También ha opinado que el gol anulado por fuera de juego posicional de Brais Méndez era “claro”.