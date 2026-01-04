Míchel: "Es el partido más completo que hemos hecho"

"Para mí es el partido más completo que hemos hecho por todo. No pido más que trabajar y tener salud, esta pasión que tengo por el fútbol y esta profesión; la realidad es que el equipo debe continuar trabajando y que nos traigan salud y felicidad. Los puntos se ganan en el campo", explicó un Míchel muy aliviado.

El técnico, más que con salir del descenso, se quedaba con la versión de su equipo: "Siempre me quedo con la manera en la que hemos jugado. La fortaleza que ha tenido el equipo contra un rival difícil para nosotros, por nuestra composición de plantilla, con recursos con balón pero también sin balón. Hoy hemos demostrado que podemos competir, es lo más importante. Hemos defendido el área con determinación, la sensación es que hemos hecho un partidazo", afirmaba.

El madrileño insistía en valorar el buen partido de los suyos: Para mí lo más importante es la imagen del equipo. Salir del descenso está bien, pero todos sabemos que hay que hacer 42 puntos, queda un partido de la primera vuelta, de ganarlo estaremos a la mitad y ya está, hay que continuar, pero la sensación es buena y ha cambiado un poco la imagen", destacó.

El entrenador del Girona también tuvo tiempo para alabar a Lemar: "Ha hecho un partidazo. Es muy importante para nosotros, no le hemos tenido porque ha tenido dos lesiones importantes, pero en la segunda vuelta le necesitamos", dijo.

Sobre la posible lesión del internacional marroquí Ounahi, que se lastimó durante un entrenamiento de su selección en la Copa África, declaró: "He visto un tuit que me ha pasado mi hijo, pero no sé lo que ha pasado con él. La realidad es que puede ser una lesión y no sé del tiempo de baja, ahora preguntaré al club", sentenció.