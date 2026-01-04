Fútbol Internacional
04 de enero de 2026

Minuto de silencio en el Bernabéu por los fallecidos en el incendio de Suiza

Madrid, 4 ene (EFE).- Este domingo se guardó un minuto de silencio en el estadio Bernabéu antes de la disputa del partido de la 18ª Jornada de Liga entre Real Madrid y Betis en memoria de los 40 fallecidos en el bar ‘Le Constellation’ de Crans Montana (Suiza), donde se registró un incendio en Nochevieja.

Por EFE

En el trágico hecho murieron 40 personas que acudían a la fiesta organizada por el establecimiento para recibir el nuevo año, mientras que 119 quedaron heridos, una mayoría de gravedad.

Además, el Real Madrid dedicó el minuto de silencio a otros fallecidos recientemente: Enrique Collar, exjugador del Atlético de Madrid; Carles Vilarrubí, quien fuera vicepresidente del FC Barcelona entre los años 2010 y 2017; Fernando Martín, exfutbolista y entrenador del equipo femenino B del Valencia CF y sus dos hijos, fallecidos en un naufragio en Indonesia; Amelia del Castillo, primera presidenta de la historia del fútbol español; y Luis Infante, exdirector del diario Marca.