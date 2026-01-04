Minuto de silencio en el Bernabéu por los fallecidos en el incendio de Suiza

En el trágico hecho murieron 40 personas que acudían a la fiesta organizada por el establecimiento para recibir el nuevo año, mientras que 119 quedaron heridos, una mayoría de gravedad.

Además, el Real Madrid dedicó el minuto de silencio a otros fallecidos recientemente: Enrique Collar, exjugador del Atlético de Madrid; Carles Vilarrubí, quien fuera vicepresidente del FC Barcelona entre los años 2010 y 2017; Fernando Martín, exfutbolista y entrenador del equipo femenino B del Valencia CF y sus dos hijos, fallecidos en un naufragio en Indonesia; Amelia del Castillo, primera presidenta de la historia del fútbol español; y Luis Infante, exdirector del diario Marca.