Simeone, con una "sensación agridulce" tras el empate en Anoeta

El conjunto colchonero no ha podido pasar del empate ante una Real que por ocasiones ha merecido más. “Tuvimos situaciones concretas para ganarlo, pero si no aciertas das vida al rival”, ha reconocido el argentino en la rueda de prensa.

“Tuvimos cuatro situaciones de gol claras. Las de Gallagher y Griezmann eran muy buenas. Ellos hicieron un buen partido, hicieron muchas cosas y bien, y no hemos dominado las áreas”, ha analizado.

El Atlético ha cerrado la primera vuelta en cuarta posición, a once puntos del líder, el Barcelona. “Otros 38 puntos nos darían para llegar a Champions, pero no nos alcanza para mucho más”, ha comentado.

Sobre Pablo Barrios, sustituido al descanso, ha señalado que tenía “unas molestias” y “habrá que ver si tiene algo más”. En cuanto a Cardoso, se ha mostrado satisfecho por su labor, principalmente por el “ritmo”. Por contra, Julián no está en su mejor momento, pero el técnico ha recalcado que es un jugador “extraordinario”.

Ahora llega la Supercopa ante el Real Madrid, algo que Simeone todavía no tiene en mente.