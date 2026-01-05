Ángel Romero: “Mi objetivo es continuar en el exterior”

“Estamos analizando opciones, tanto Óscar como yo. Mi temporada terminó bastante tarde, ya que el 21 de diciembre disputamos la final de la Copa con Corinthians, y ahora, luego de las fiestas, estamos viendo las propuestas que van llegando”, señaló.

Romero también se refirió al fuerte vínculo que mantiene con Cerro Porteño, club del cual es hincha confeso.

“El cariño de la gente de Cerro siempre está presente, tanto como el del club. Es una relación más sentimental que profesional, porque soy hincha”, expresó.

En ese sentido, dejó en claro que la prioridad en el plano local sigue siendo el Ciclón. “En el fútbol paraguayo, la prioridad es Cerro. Obviamente uno es profesional, pero desde que salimos con Óscar, nuestro deseo es volver. No sabemos si sería juntos o por separado, pero el objetivo es vestir nuevamente la azulgrana”, afirmó.

No obstante, el atacante remarcó que su principal intención es continuar su carrera en el exterior. “Mi objetivo es seguir fuera del país, sumar minutos en una liga competitiva y prepararme de la mejor manera, porque tengo un objetivo claro: estar en la lista del Mundial en junio”, subrayó.

Finalmente, Romero confesó su preferencia por el fútbol brasileño, aunque sin descartar otras posibilidades. “Me gustaría continuar en la liga brasileña porque ya la conozco y es una de las más competitivas del mundo. De todos modos, no le cierro la puerta a nadie. Buscaré la mejor opción, teniendo en cuenta que también hay una familia y un hijo detrás de cada decisión”, concluyó.