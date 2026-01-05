Botafogo anuncia la contratación del uruguayo Lucas Villalba pese a sanción de la FIFA

"Un punta derecha de mucha velocidad, Lucas Villalba es el primer refuerzo de Botafogo para la temporada 2026", afirmó el conjunto carioca en un mensaje publicado en sus redes sociales.

El atacante de 24 años, que además de Nacional (2025) jugó en Uruguay con Boston River (2020-2021), Tacuarembó (2022-2023) y Montevideo City (2024), firmó un contrato por cuatro años que lo compromete con el conjunto brasileño hasta diciembre de 2029.

Botafogo se abstuvo de divulgar el valor del fichaje, pero versiones de prensa indican que ascendió a 3 millones de dólares.

Villalba ya se encuentra en Río de Janeiro y participa con los demás miembros del equipo en los trabajos de pretemporada.

El conjunto carioca tampoco informó la fecha en que presentará oficialmente a su nuevo refuerzo, ya que la misma depende de que la FIFA levante la sanción que le impide el registro de transferencias hasta que pague lo que le debe al Atlanta United estadounidense por los derechos sobre Thiago Almada.

Almada fue una de las atracciones del equipo que conquistó el Campeonato Brasileño y la Copa Libertadores de 2024, pero fue transferido al Atlético de Madrid el año pasado.

Ante el atraso en el pago por los derechos del argentino, la Corte Arbitral del Deporte (CAS) determinó que la entidad brasileña pague los 21 millones de dólares que aún debe al estadounidense antes de poder registrar nuevas transferencias.

La dirección del Botafogo asegura que está en negociaciones con el Atlanta United para un acuerdo que permita el levantamiento de la sanción de la FIFA.