Braian Ojeda, entusiasmado por llegar a Orlando

“Estoy realmente muy contento por esta nueva oportunidad. Orlando City adquirió mi pase y firmé un contrato por cuatro años, lo que representa un paso muy importante en mi carrera”, expresó el mediocampista paraguayo.

“Para cualquier jugador, vestir la camiseta de la selección es una ilusión enorme. En lo personal, me llena de felicidad volver a estar ahí. Estoy trabajando con mucha dedicación para alcanzar mi mejor versión, el nivel más alto posible, con el objetivo de jugar un Mundial, que es mi gran sueño. Quiero lograrlo desde Orlando, demostrando todo mi talento para llegar de la mejor manera”, añadió.

Ojeda también se refirió a su etapa anterior en la Albirroja: “Siempre digo que me tocó atravesar uno de los momentos más difíciles de la selección, pero agradezco a Dios que hoy la realidad es distinta y que al equipo le está yendo muy bien. Estoy muy agradecido porque el profesor Alfaro me brindó la oportunidad de regresar y demostrar lo que valgo”.

Sobre su retorno al combinado nacional, comentó: “Volví a ser convocado en el último combo, cuando conseguimos la clasificación. Siempre estuve pendiente del llamado, esperando la convocatoria. No es sencillo volver a ser citado, pero trabajé día a día, con mucho esfuerzo y constancia, para poder alcanzar ese objetivo”.

Finalmente, el futbolista hizo un balance de su breve paso por la Premier League inglesa con Nottingham Forest: “Creo que me faltó confianza por parte del entrenador. No tuve el respaldo que necesitaba en ese momento, a pesar de que llegué en uno de los mejores momentos de mi carrera, tras salir de Olimpia en un nivel muy alto. El técnico que me había pedido se fue y llegó otro que no me conocía, incorporó a muchos jugadores y no me dio las oportunidades que sentí que merecía. No fue nada personal; incluso hablé con él y le agradecí su sinceridad. Por eso tomé la decisión de salir, para no quedarme estancado”.