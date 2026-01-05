El Athletic busca su cuarto título en su octava participación en la Supercopa

El conjunto bilbaíno conquistó su primer trofeo en la temporada 1984-85 de manera automática como ganador de Liga y Copa de la temporada anterior.

Tres décadas más tarde, en la campaña 2015-16, el Athletic repitió éxito tras superar a doble partido al Barcelona después de golear al equipo azulgrana en San Mamés (4-0) y empatar (1-1) en el Camp Nou.

La tercera Supercopa la llevó el equipo rojiblanco a sus vitrinas en 2021, ya con el actual formato de final a cuatro, en una edición disputada a puerta cerrada debido a la pandemia.

Con Marcelino García Toral recién aterrizado en Bilbao tras la destitución de Gaizka Garitano, el Athletic ganó por 2-1 al Real Madrid en la semifinal disputada en La Rosaleda y por 3-2 al Barça en la final que se jugó en La Cartuja gracias a un golazo de Iñaki Williams en la prórroga.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Estos tres trofeos colocan al Athletic en la tercera posición del palmarés de la Supercopa igualado con el Deportivo de La Coruña solo por detrás de Barcelona (15) y Real Madrid (13).

El del miércoles será el duodécimo partido de los rojiblancos en el torneo, de los cuales nueve habrán sido frente al Barça, dos contra el Real Madrid y uno ante el Atlético de Madrid.

El Athletic Club en la Supercopa de España:

1984-85 Campeón como campeón de Liga y Copa

Barcelona-Athletic 1-1 Campeón

Athletic-Barcelona 3-2 Campeón

2024-25 Barcelona-Athletic 2-0.