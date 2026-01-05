El Bayern ficha a 'Neno' Dimitrijevic como sustituto de Dinwiddie

Dimitrijevic, de 27 años, había firmado el pasado verano con el Zenit de San Petersburgo ruso después de abandonar el Olimpia Milano, por lo que volverá a disputar la Euroliga con el Bayern hasta el final de la temporada y con opción a prorrogar su contrato un año más, hasta 2027.

Base creativo y de gran físico, el normacedonio fue designado con el premio MVP al Mejor Jugador de la Liga VTB de Europa del Este en el año 2024, cuando formaba parte de la plantilla del UNICS Kazan ruso.

Según explicó el Bayern en un comunicado, el jugador ya se entrenó este lunes a las órdenes del serbio Svetislav Pesic, que sustituyó a finales de diciembre al canadiense Gordon Herbert al frente del banquillo del club bávaro, por lo que pronto se espera su debut con el equipo.

"Como el jugador más valioso de la Liga VTB, con sus años de desarrollo en la potente ACB española y una temporada en Milán, aporta mucha experiencia a nuestra rotación de bases, además de su dinamismo y potencia. Esperamos con ilusión su energía, su capacidad defensiva y su capacidad ofensiva para crear soluciones para sí mismo y para los demás", indicó Dragan Tarlac, director deportivo del Bayern.

Dimitrijevic, de 1,90 de altura, se incorporó a la cantera del Joventut con 14 años y debutó con el club español a los 18. En 2021 fichó por el Valencia Basket, aunque jugó cedido la última de ellas, en 2023, en el UNICS Kazan. Su rendimiento en Rusia hizo que el UNICS le fichase de manera definitiva para disputar una temporada más allí, hasta 2024. Ese verano firmó con el Olimpia Milán, su penúltimo club antes de llegar al Zenit.

Spencer Dinwiddie, uno de los fichajes que más expectación habían generado esta temporada, procedente de la NBA, rescindió su contrato "de mutuo acuerdo" con el Bayern debido a "motivos personales" sólo tres meses después de su llegada.