El Sporting de Portugal ficha al brasileño Luís Guilherme del West Ham por 14 millones

En un comunicado enviado en las últimas horas a la Comisión del Mercado de Valores (CMVM), el actual campeón del país ibérico informó de que Guilherme, de 19 años, firmó un contrato hasta 2030 que incluye una cláusula de rescisión de 80 millones de euros.

A los 14 millones de euros que el Sporting pagará al West Ham podrían sumarse otros 3 millones en función de los objetivos, y el club inglés tendrá derecho al 15 % del valor de una futura transferencia.

Guilherme es, según se definió a sí mismo ante los medios de su nuevo equipo, "un jugador rápido", al que le gustan las jugadas bien trabajadas y con buena capacidad de finalización.

"Pueden estar seguros de que no me faltará voluntad ni garra. Estoy aquí para ayudar y espero dar muchas alegrías a la afición", afirmó.

El internacional sub-20 con Brasil se formó y debutó como profesional en el Palmeiras, con el que ganó la Serie A brasileña, y la temporada pasada se marchó a la 'Premier' para fichar por el West Ham.