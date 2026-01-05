Fútbol Internacional
05 de enero de 2026 - 17:15

Icardi completa la goleada ante el Trabzonspor que mete al Galatasaray en la final

/pf/resources/images/abc-placeholder.png?d=2412

Redacción Deportes, 5 ene (EFE).- El Galatasaray es el primer finalista de la Supercopa de fútbol de Turquía tras derrotar 4-1 en el Kalyon Stadyumu de Gaziantep al Trabzonspor Mauro Icardi.

Por EFE

En busca de su octava Supercopa, el Galatasaray dio cuenta del Trabzonspor con goles en el primer tiempo de Baris Alper Yilmaz (m.38) y Eres Elmali (48+) y dos más en el segundo de Yunus Akgun (63) e Icardi (81).

El brasileño Felipe Augusto marcó en el minuto 55 el único gol del Trabzonspor, que se vio con opciones hasta que Akgun e Icardi aplacaron los ánimos del cuadro de Fatih Tekke.

El Galatasaray jugará la final contra el vencedor de la segunda semifinales, que se juega este martes entre el Fenerbahçe y el Samsunspor.