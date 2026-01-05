Jornada de reflexión

Tras la dolorosa derrota, como la define el club en su web, el 'Pelado' ha dirigido en la ciudad deportiva sevillista una sesión de recuperación física, además de anímica, tras el duelo ante los granotas que el entrenador tuvo que ver desde la grada por sanción.

El perdón pedido en los medios del club por el suizo Djibril Sow tras la derrota ante el Levante sintetiza el sentir de una plantilla que, tras la sesión de recuperación entre el gimnasio y el césped, ya piensa en su próximo partido ante el Celta del próximo lunes 12 de enero también en el Ramón Sánchez Pizjuán.

Tras la jornada de descanso prevista para este martes, la primera plantilla volverá al trabajo en la tarde del miércoles para comenzar a preparar "más concienzudamente el choque ante el equipo vigués", señala la entidad en su información sobre el entrenamiento de este lunes.

El entrenador del Sevilla ya dijo este domingo tras el correctivo infligido a su equipo por el Levante que "cuando las cosas no se dan, hay que analizar en profundidad" muchos aspectos y que espera "en el partido que viene, recuperar puntos”.

Para ello, el técnico de Azul podrá ir recuperando efectivos de su poblada enfermería, en la que se encuentran Alfon González, César Azpilicueta y el chileno Gabriel Suazo, con lesiones en el sóleo, y el suizo Rubén Vargas, en la recta final de la recuperación de una lesión muscular.

Además, siguen ausentes los nigerianos Akor Adams y Chidera Ejuke, que se encuentran con la selección de su país en la Copa de África; y seguirá sancionado el central brasileño Marcao Teixeira.